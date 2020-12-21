Женщина «научилась» играть на бирже и отдала мошенникам 1,7 миллиона рублей

Мошенники убедили клиентку в получении крупных дивидендов, «консультанты» попросили перевести на счет 15 тысяч рублей. За этой суммой последовали более крупные: в течение месяца сибирячка перевела на неизвестный счет в сумме один миллион 725 тысяч рублей.

Однако вскоре россиянка решила узнать, где же находится главный офис компании: на сайте контакты она не нашла. Пришлось обратить в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». В полиции предупредили россиян об участившихся случаях обмана в социальных сетях. Ранее по подобной схеме мошенники обманули сибирячку на один миллион рублей.