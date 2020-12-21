Женщина «научилась» играть на бирже и отдала мошенникам 1,7 миллиона рублей
45-летняя женщина хотела освоить игру на бирже, и нашла в социальных сетях компанию-посредника. В Сети она заполнила анкету, в которой оставила свой номер телефона и адрес электронной почты.
Предприимчивой россиянке сразу начали звонить менеджеры брокерской фирмы. Они предлагали проконсультировать ее по покупке и размещению ценных бумаг.
Мошенники убедили клиентку в получении крупных дивидендов, «консультанты» попросили перевести на счет 15 тысяч рублей. За этой суммой последовали более крупные: в течение месяца сибирячка перевела на неизвестный счет в сумме один миллион 725 тысяч рублей.
Однако вскоре россиянка решила узнать, где же находится главный офис компании: на сайте контакты она не нашла. Пришлось обратить в полицию.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». В полиции предупредили россиян об участившихся случаях обмана в социальных сетях. Ранее по подобной схеме мошенники обманули сибирячку на один миллион рублей.
Фото: pixabay.com
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