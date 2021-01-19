Раскрыт простой способ глажки одежды с помощью кубиков льда

Если вы бросите пару кубиков льда в сушильную машину вместе с одеждой, они выйдут без складок и избавят от необходимости гладить. Если ваша одежда уже высохла, потребуется всего несколько минут в сушилке со льдом на горячем режиме. Это превратит машину в пароварку и разгладит складки.

При этом не надо полностью заполнять сушилку льдом. Нужного эффекта дадут пару кусочков льда. Лайфхак был опробован и протестирован на YouTube. Результаты довольно впечатляющие: одежда выходит без складок и готова к носке без каких-либо дополнительных усилий.

Ранее модным блогером Бонни Уайрик было найдено универсальное и бюджетное средство, которое поможет восстановить севшую одежду. Оно есть практически у каждого на полке в ванной комнате, и это - обыкновенный кондиционер для волос. Бонни советует покупать самый дешевый и полоскать в нем абсолютно любые предметы гардероба, которые были повреждены.