Найдено дешевое средство, которое поможет восстановить севшую после стирки одежду
Оно есть практически у каждого на полке в ванной комнате, и это — обыкновенный кондиционер для волос. Бонни советует покупать самый дешевый и полоскать в нем абсолютно любые предметы гардероба, которые были повреждены. Блогер показала действенный лайфхак на примере легкого платья с пестрым цветочным принтом, которое заметно село после сушки. Девушка налила в теплую воду 1/4 стакана кондиционера и оставила на 20 – 30 минут. Затем отжала вручную и слегка растянула юбку в вертикальном направлении. После высыхания платье вернуло свою прежнюю форму.
Фолловеры тут же принялись испытывать метод, и в комментариях появились первые положительные отзывы: «Я попробовала лайфхак на пару шорт и это сработало!», «Моя жизнь никогда не станет прежней» — цитирует The Sun. Кто-то даже попробовал заменить кондиционер детским шампунем, и этот способ тоже оказался эффективным.
Фото и видео: TikTok, Unsplash / @priscilladupreez
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