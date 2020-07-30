Найдено дешевое средство, которое поможет восстановить севшую после стирки одежду

Оно есть практически у каждого на полке в ванной комнате, и это — обыкновенный кондиционер для волос. Бонни советует покупать самый дешевый и полоскать в нем абсолютно любые предметы гардероба, которые были повреждены. Блогер показала действенный лайфхак на примере легкого платья с пестрым цветочным принтом, которое заметно село после сушки. Девушка налила в теплую воду 1/4 стакана кондиционера и оставила на 20 – 30 минут. Затем отжала вручную и слегка растянула юбку в вертикальном направлении. После высыхания платье вернуло свою прежнюю форму.