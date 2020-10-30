Работник отеля перечислил самые грязные вещи в номерах
Как уточнил сотрудник сферы услуг, постояльцы отелей зачастую пользуются вещами в номерах, которые редко подвергаются качественной чистке. Так, уборщицы почти никогда не моют стаканы для зубных щеток. «Они просто подержат их под струей воды из-под крана и слегка ополоснут — и это в лучшем случае», — объяснил автор.
Кроме того, оставляет желать лучшего чистота чашек для кофе и чая. Работник отеля рекомендовал всем туристам перед использованием посуды в номерах убедиться, что на поверхности емкости нет слоя пыли или отпечатков губ прежних постояльцев. Горничные также не протирают пульты от телевизоров, несмотря на то что этот предмет является одним из самых часто используемых.
По мнению автора поста, путешественникам необходимо брать с собой дезинфекторы. В целях безопасности им следует самостоятельно обрабатывать окружающие поверхности и вещи.
Ранее исследование выявило, что самым грязным предметом в номере отеля считается ведерко для льда. Это обусловлено тем, что гости прибегают к «мерзким» способам его применения: к примеру, при рвоте. На ведре могут скапливаться множество бактерий.
Напомним, владелец американской клининговой компании Шон Уэбб рассказал о самых грязных домах, с которыми сталкиваются его специалисты и что там находят. По мнению Шона, на свете есть два типа людей: одни очень любят убираться, а другие считают это крайне непродуктивным занятием. Вторые готовы либо приравнять любой бардак к творческому беспорядку, либо заплатить первым за профессиональную уборку. Однажды Уэббу пришлось убирать кухню, полностью покрытую едой и жиром.
Фото: pexels.com
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