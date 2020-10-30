Работник отеля перечислил самые грязные вещи в номерах

Как уточнил сотрудник сферы услуг, постояльцы отелей зачастую пользуются вещами в номерах, которые редко подвергаются качественной чистке. Так, уборщицы почти никогда не моют стаканы для зубных щеток. «Они просто подержат их под струей воды из-под крана и слегка ополоснут — и это в лучшем случае», — объяснил автор.

Кроме того, оставляет желать лучшего чистота чашек для кофе и чая. Работник отеля рекомендовал всем туристам перед использованием посуды в номерах убедиться, что на поверхности емкости нет слоя пыли или отпечатков губ прежних постояльцев. Горничные также не протирают пульты от телевизоров, несмотря на то что этот предмет является одним из самых часто используемых.