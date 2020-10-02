Специалист по клинингу рассказал о самых необычных находках при уборке

Как -то пришлось убирать туалет, где бумагу после использования складировали там же в нескольких мешках. «Душ был оранжевым, заплесневелым и абсолютно темным. Стены - абсолютно черными от отпечатков рук», - вспоминает он. Как объяснил Уэбб, одно из преимуществ профессиональной уборки в том, что у экспертов есть средства почти от всех видов загрязнений и для разных поверхностей. Однажды американцу пришлось убирать в шкафу, где прятали огромного тарантула. «Как же я испугался, увидев останки этого огромного паука. Хорошо, что он был мертв, - говорит он. - Год назад убирали дом, в котором было четыре спальни, два душа, одна ванная. За сутки выгребли 24 мешка мусора. Хозяин копил старье и не выбрасывал», - уточнил он. Чаще всего люди оставляют в квартирах заплесневелые блюда из ресторанов, а также домашних животных, которых приходится пристраивать в приют.