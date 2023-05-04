Продажа жилья без страха: как узнать в покупателях квартиры мошенников

Вы решили продать свою квартиру или дом, эксперт по недвижимости Милана Левченко рассказывает, что должно насторожить в покупателях квартиры. Она дала несколько советов в беседе с WomanHit.ru.

На самом деле при купле-продаже недвижимости у продавцов такие же риски, как и у покупателей. Поэтому к сделке нужно подходить ответственно. Так что же должно насторожить продавца в покупателях квартиры.

Первое – определенные расчеты по сделке.

Сначала необходимо обратить внимание на способ расчета, который предлагает покупатель.

«Ведь если у него не хватит средств или в самом процессе обнаружатся «подводные камни», негативные последствия будут только у продавца», – говорит Левченко.

Она добавляет, что с особенным вниманием нужно отнестись к предложениям купить жилье с помощью ипотеки и сертификата. Такие сделки имеют свои нюансы.

Второе – покупка жилья с помощью ипотеки.

В этом случае нужно просить подтверждение, что покупателю одобрили нужную сумму. Бывают случаи, когда в последний момент могут отказать в выдаче ипотечного кредита или одобрить не всю сумму. Также всегда необходимо уточнять, на каких условиях будут зачислены средства на счет, и при каких условиях они передаются продавцу.

Третье – покупка жилья с помощью сертификата на материнский капитал.

Такой способ считается непростым вариантом. Тут нужно проверить наличие требуемой бумаги, а также, на каких условиях она выдана. Обязательно попросите человека предъявить сам оригинал с голограммой, а также выписку из Пенсионного фонда об остатке денежных средств на счете за последний месяц.

Четвертое – наличный расчет.

Если сделка будет проводиться с помощью наличного расчета, то просите предоставить выписку по счету с подтверждением.

«Помните, что такой способ является самым рискованным, с юридической точки зрения. При оплате после подписания договора у продавца всегда есть риск остаться ни с чем», – уточняет Левченко.

Именно поэтому продавцу нужно быть уверенным в платежеспособности покупателя и потребовать с него соответствующие документы из банка.

Пятое – покупка по доверенности.

Если ваше жилье будут покупать по доверенности, то необходимо проверить ее на подлинность и полномочия, так как вы всегда рискуете заключить сделку с лицом, которого лишили полномочий на подобные действия.

Шестое – дееспособность.

«В идеале проверка на дееспособность должна проводиться обеими сторонами, чтобы сразу же исключить риск признания сделки недействительной», – сказала Левченко.

Лучше, если продавец потребует от покупателя справку из неврологического диспансера, чтобы убедиться в отсутствии препятствий при заключении договора.

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