От двух миллиардов: в Сети появились описания и фото самых дорогих в России домов

Ни для кого не секрет, что самая дорогая недвижимость в России продается именно в Москве и ближайшем Подмосковье.

Здесь цены не просто высокие, а буквально заоблачные, правда и дома своим убранством готовы поразить воображение даже самых взыскательных любителей роскоши.

Издание Life делится подборкой самых дорогих таунхаусов, найденных на одной из наиболее известных он-лайн площадок.

На первом месте – дом в Большом Сареево, стоимостью в 2 616 000 000 руб. В цену входят: пять спален (каждая с индивидуальным гардеробом и ванной), несколько залов, камин и масштабная придомовая территория.

Второе место занимает настоящий замок в коттеджном посёлке «Довиль» около подмосковного Мосрентгена. Тут счастливого покупателя ждёт шесть спален, кабинет, библиотека и спа-зона, а обойдётся такая недвижимость чуть дешевле – всего в 2 242 000 000 руб.

Завершает топ особняк в 2500 квадратных метров в деревне Бородки. Стоит он около 2 000 000 000 руб. В одной из комнат оборудован кинотеатр, в другой – спортзал с хамамом и подогреваемым бассейном.

Сквозь участок проходит река, а поднявшись на панорамную площадку на крыше, можно оценить оригинальную задумку ландшафтного дизайнера, специально оформившего проект размером около 1 га.