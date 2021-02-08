Мужчина придумал легкий способ починить молнию на обуви и прославился в Сети

Пользователи сочли видео очень полезным, ролик набрал около двух миллионов просмотров. Юзеры поблагодарили мужчину за способ починить застежку. Одна из девушек призналась, что легко отремонтировала обувь, пользуясь его советами. «Это действенный способ, я попробовала!» - написала она. «Все гениальное - просто», - поделились другие подписчики. «Я шокирован», - признались они.

Ранее блогер Юлия Тако, известная как «баба-слесарь», показала способ избавления от дырки на куртке с помощью пластыря и вызвала споры в Сети. Как уточнила девушка, помимо пластыря, для упомянутого способа понадобится медицинский скотч. В ролике автор идеи с обратной стороны одежды подкладывает пластырь липкой стороной вверх. Затем она аккуратно соединяет порванные части ткани между собой. В заключение блогер гладит место, где была дырка, утюгом через обрезок ткани. В итоге ткань порванной вещи сцепляется с пластырем так, что дефект исчезает из виду.