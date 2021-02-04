«Баба-слесарь» показала легкий способ избавления от дырки на куртке и вызвала споры в Сети

Как уточнила девушка, помимо пластыря для упомянутого способа понадобится медицинский скотч. В ролике автор идеи с обратной стороны одежды подкладывает пластырь липкой стороной вверх. Затем она аккуратно соединяет порванные части ткани между собой.

В заключение блогер гладит место, где была дырка, утюгом через обрезок ткани. В итоге ткань порванной вещи сцепляется с пластырем так, что дефект исчезает из виду.