«Баба-слесарь» показала легкий способ избавления от дырки на куртке и вызвала споры в Сети
Фото: TikTok/@tamkosha
Как уточнила девушка, помимо пластыря для упомянутого способа понадобится медицинский скотч. В ролике автор идеи с обратной стороны одежды подкладывает пластырь липкой стороной вверх. Затем она аккуратно соединяет порванные части ткани между собой.
В заключение блогер гладит место, где была дырка, утюгом через обрезок ткани. В итоге ткань порванной вещи сцепляется с пластырем так, что дефект исчезает из виду.
Ее публикация, распространившаяся по всей Сети, вызвала неоднозначные комментарии. Некоторые поблагодарили девушку за простой способ залатать дыры. «И почему мне не показали это раньше? Я из-за этого уже кучу курток выкинул», — написал один из комментаторов. «Это почти новая вещь!», — пришли к выводу люди. «Благодарю! Жаль, что я не увидела этого раньше», — уточнили они.
Многие пользователи подвергли критике эффективность способа. По их словам, в финале видео девушка показала сторону, где до этого не было дыры. «Просто другую часть куртки показала, которая целая», — написали они. «А что делать, если сжег куртку?», — обратились к блогеру. «Вы нас обманываете», — посчитали они.
Фото: TikTok/@tamkosha, pexels.com
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