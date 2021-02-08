Мужчина поделился самым простым способом чистки белой обуви

На кадрах автор метода продемонстрировал чистку кроссовок Nike Air Force 1. Парень возвращает прежний вид обуви с помощью губки, щетки и средства для обуви. Он аккуратно удаляет загрязнения, а затем вручную стирает шнурки и стельки.

Кроме того, он умеет избавляться от заломов на обуви. Для этого оборачивает союзку кроссовок мокрой тряпкой и гладит ее с применением утюга. В конце видео мужчина показал разницу между двумя кроссовками. По словам Мигеля, этот способ сохранит сотню долларов его подписчикам, так как стоимость обуви бренда Nike модели Air Force 1 — около 123 долларов (что в рублях равно 9 161).