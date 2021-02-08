Мужчина поделился самым простым способом чистки белой обуви
На кадрах автор метода продемонстрировал чистку кроссовок Nike Air Force 1. Парень возвращает прежний вид обуви с помощью губки, щетки и средства для обуви. Он аккуратно удаляет загрязнения, а затем вручную стирает шнурки и стельки.
Кроме того, он умеет избавляться от заломов на обуви. Для этого оборачивает союзку кроссовок мокрой тряпкой и гладит ее с применением утюга. В конце видео мужчина показал разницу между двумя кроссовками. По словам Мигеля, этот способ сохранит сотню долларов его подписчикам, так как стоимость обуви бренда Nike модели Air Force 1 — около 123 долларов (что в рублях равно 9 161).
Юзерам понравился лайфхак Солорио, они изучали ролик 17 миллионов раз. «Да, ты экономишь людям деньги», — согласились они. «Ничего себе, разница потрясающая», — оценили идею. «Я в шоке! Никогда не видел такого преображения обуви», — поделился один из пользователей. «Выглядят как новые», — добавили в комментариях.
Ранее блогер придумал способ починить сломанную на обуви молнию. Сапожник зажимает бегунок молнии плоскогубцами. Он аккуратно стучит по нему молотком. После блогер демонстрирует работающий бегунок и легко застегивает сломанную застежку.
Фото и видео: TikTok/@theshowlorios, pixabay.com
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