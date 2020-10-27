Фитодизайнер рассказала об опасных для здоровья комнатных растениях

«Например, диффенбахию, олеандр и кротон не рекомендую держать в спальнях - эти растения ядовиты», - подчеркнула эксперт.

Как пишет РИА Новости, работать с этими растениями нужно в перчатках и обязательно мыть руки после любых манипуляций.

Кроме того, опасны для здоровья такие растения как антуриум и пахистахис. Их нужно держать в гостиных или на открытых верандах. Горшки ставят подальше от детей и людей с низким иммунитетом.