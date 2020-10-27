Фитодизайнер рассказала об опасных для здоровья комнатных растениях
По ее словам, некоторые растения в доме могут негативно действовать на здоровье и ослаблять иммунитет. Специалист напомнила, что зеленые растения в темноте поглощают кислород. Они выделяют углекислый газ, но среди представителей флоры есть «по-настоящему опасные экземпляры».
«Например, диффенбахию, олеандр и кротон не рекомендую держать в спальнях - эти растения ядовиты», - подчеркнула эксперт.
Как пишет РИА Новости, работать с этими растениями нужно в перчатках и обязательно мыть руки после любых манипуляций.
Кроме того, опасны для здоровья такие растения как антуриум и пахистахис. Их нужно держать в гостиных или на открытых верандах. Горшки ставят подальше от детей и людей с низким иммунитетом.
Фото: pexels.com
Ранее мы писали, что американский садовод погиб от смертельной инфекции, которую подхватил от своего комнатного растения. 82-летний мужчина, имя которого не раскрывается, всю жизнь увлекался растениями. Во время ухода за одним из них он заразился свободноживущими амебами, обитающими в почве.
Микроорганизмы попали в головной мозг пожилого мужчины и привели к его разжижению. В течение двух недель болезнь активно прогрессировала: мужчине становилось все хуже, силы покидали. В итоге он попал в больницу.
Фото: pexels.com
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