Девушка поделилась дешевым способом очистить белую обувь

Далее австралийка замачивает кеды Converse с порошком Di-San, еще раз чистит щеткой и отправляет их в стиральную машину. В итоге кроссовки оказываются идеально белыми. Как уточнила Алана, обувь лучше сушить на солнце.

Подписчики поблагодарили девушку за советы. «Неожиданно идеальный результат», - уточнили они. «Я тоже попробую этот способ», - пообещали австралийке.

Ранее блогер Мигель Солорио показал эффективный способ очистить белую обувь в домашних условиях и стал звездой в социальных сетях. Парень возвращает прежний вид обуви с помощью губки, щетки и средства для обуви. Он аккуратно удаляет загрязнения, а затем вручную стирает шнурки и стельки. Кроме того, он умеет избавляться от заломов на обуви. Для этого оборачивает союзку кроссовок мокрой тряпкой и гладит ее с применением утюга. В конце видео мужчина показал разницу между двумя кроссовками.

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