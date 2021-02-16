Девушка поделилась дешевым способом очистить белую обувь
Как уточнила женщина, для очистки грязной обуви она неизменно использует пятновыводитель бренда Di San Oxy Action с эвкалиптовым маслом, который стоит доллар (73 рубля). Она наносит спрей-пятновыводитель на обувь и «забывает» о ней на полчаса. Затем девушка чистит обувь щеткой.
February 16, 2021
Далее австралийка замачивает кеды Converse с порошком Di-San, еще раз чистит щеткой и отправляет их в стиральную машину. В итоге кроссовки оказываются идеально белыми. Как уточнила Алана, обувь лучше сушить на солнце.
Подписчики поблагодарили девушку за советы. «Неожиданно идеальный результат», - уточнили они. «Я тоже попробую этот способ», - пообещали австралийке.
Ранее блогер Мигель Солорио показал эффективный способ очистить белую обувь в домашних условиях и стал звездой в социальных сетях. Парень возвращает прежний вид обуви с помощью губки, щетки и средства для обуви. Он аккуратно удаляет загрязнения, а затем вручную стирает шнурки и стельки. Кроме того, он умеет избавляться от заломов на обуви. Для этого оборачивает союзку кроссовок мокрой тряпкой и гладит ее с применением утюга. В конце видео мужчина показал разницу между двумя кроссовками.
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Фото: pexels.com
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