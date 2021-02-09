Блогер очистила тостер с помощью зубной пасты и прославилась в Сети
Фото: Facebook/Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks
Для этого потребуется всего одно «чистящее средство» — зубная паста. Женщина демонстрирует свой способ очистки устройства за пять минут. Она берет зубную пасту и наносит ее на грязные участки прибора тонким слоем. Затем чистит тостер при помощи зубной щетки. Поверхность остается идеально зеркальной, как если бы устройство купили недавно.
Поделившись фотографиями до и после процедуры, девушка написала: «Что мы делаем во время локдауна». По ее словам, трюк срабатывает, так как зубная паста обладает мягкими отшелушивающими свойствами, которые действуют на некоторые металлы не хуже, чем на зубы. Некоторые пользователи в комментариях признались, что таким образом очищают утюг. «Боже мой, это выглядит потрясающе!», — признался один юзер. «Вау, я должен попробовать это», — уточнил другой человек.
Ранее женщина поделилась своим быстрым и легким приемом удаления пятен с противней. Для процедуры нужна всего одна вещь — мелкая монетка (она взяла в пример монету номиналом два пенни). Очистите противень для выпечки монетой, а затем вымойте посуду, как если бы на ней не было пригоревшего жира.
Фото: Facebook/Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks, pixabay.com
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