Блогер очистила тостер с помощью зубной пасты и прославилась в Сети

Поделившись фотографиями до и после процедуры, девушка написала: «Что мы делаем во время локдауна». По ее словам, трюк срабатывает, так как зубная паста обладает мягкими отшелушивающими свойствами, которые действуют на некоторые металлы не хуже, чем на зубы. Некоторые пользователи в комментариях признались, что таким образом очищают утюг. «Боже мой, это выглядит потрясающе!», — признался один юзер. «Вау, я должен попробовать это», — уточнил другой человек.

Ранее женщина поделилась своим быстрым и легким приемом удаления пятен с противней. Для процедуры нужна всего одна вещь — мелкая монетка (она взяла в пример монету номиналом два пенни). Очистите противень для выпечки монетой, а затем вымойте посуду, как если бы на ней не было пригоревшего жира.