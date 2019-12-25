Звезда реалити-шоу, похудевшая на несколько размеров, раскрыла свой секрет стройности
Звезда поделилась своим секретом похудения с британским онлайн-порталом Daily Mail, которая никак не связана с походом в тренажерный зал. «Я просто мама двух занятых детей, работаю на трех работах и стала гораздо более организованна в плане еды, ¬– пояснила Джо, – вместо того, чтобы злоупотреблять едой на вынос, что происходило со мной каждый вечер, я теперь готовлю еду дома, а потом замораживаю ее, чтобы просто разогреть, когда вернусь домой».
Фото: Instagram
Изменения в фигуре МакФарлин заметны невооруженным взглядом – достаточно лишь пролистать вниз ее профиль в социальной сети Instagram, но на вопрос, сколько именно килограммов она сбросила, звезда ответить не смогла: «Я понятия не имею, на сколько кило я похудела, потому что у меня в доме уже лет 10 нет весов. Я просто знаю, что вся моя одежда теперь намного лучше на мне сидит. Я все еще полностью я, только немного худее». Правда, здесь звезде немного слукавила, в своем блоге чуть позднее она добавила, что отказ от нездоровой пищи и сладких напитков помог ей сбросить несколько размеров одежды. Также она стала пить гораздо больше чистой воды.
В июле этого года Джо вышла замуж в реалити – подготовка к этому событию также способствовала похудению, однако после заключения брака она не остановилась и сейчас выглядит еще стройнее, чем 5 месяцев назад. Однако, по словам Джо, работавшей весь 2019 год моделью plus-size, вовсе не стройность – залог счастья и гармонии. Она уверена, что ключ к хорошему самочувствию и красоте – уверенность в себе. «Любите себя такой, какая вы есть, любите тело, в котором вы живете, ведь люди видят вашу уверенность в себе еще до того, как они увидят ваши формы», – подытожила звезда.
Фото: vostock-photo, Instagram
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