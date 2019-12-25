Звезда реалити-шоу, похудевшая на несколько размеров, раскрыла свой секрет стройности

В июле этого года Джо вышла замуж в реалити – подготовка к этому событию также способствовала похудению, однако после заключения брака она не остановилась и сейчас выглядит еще стройнее, чем 5 месяцев назад. Однако, по словам Джо, работавшей весь 2019 год моделью plus-size, вовсе не стройность – залог счастья и гармонии. Она уверена, что ключ к хорошему самочувствию и красоте – уверенность в себе. «Любите себя такой, какая вы есть, любите тело, в котором вы живете, ведь люди видят вашу уверенность в себе еще до того, как они увидят ваши формы», – подытожила звезда.

Фото: vostock-photo, Instagram

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