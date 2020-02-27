Как передает британский онлайн-портал The Sun, Грэг Уоллес – настоящий гурман и любитель калорийной еды, потому неудивительно, что в какой-то момент он сильно поправился. Однако вес в 104 кг не устраивал звездного шефа, и он решил, что пора худеть, и разработал для себя несложные правила, которых старался придерживаться, чтобы достичь своей цели без серьезных ограничений, в частности, не отказываясь от любимых куриных крыльев и бургеров с картошкой фри из известных ресторанов быстрого питания.«Я большой поклонник карри, чили и тушеного мяса, потому мне было важно сохранить в своем более сбалансированном рационе сытные блюда, – со смехом признался Уоллес, – потому первым моим правилом было приготовление здоровых версий любимой еды. Я виртуозно готовил кулинарные «подделки», чтобы снизить калорийность». Шеф заменял жирное мясо на курицу, индейку или говядину, нежирный фарш и ел больше низкокалорийных овощей. Также Грэг отказался от алкоголя и жарки продуктов: «Я принял осознанное решение сократить количество жареной пищи и продуктов с высоким содержанием сахара, а также выпивки, что очень помогло мне похудеть. Когда я был в своем самом высоком весе, я часто ел рыбу с жареным картофелем, заказывал еду на вынос и пил пиво практически ежедневно». Мужчина признается, что сначала подобное решение давалось ему тяжело, но тело постепенно привыкло. Следующим стратегически важным решением телеповар считает резкое усиление режима тренировок. По его словам, постепенно он пришел к практически ежедневному посещению зала. И в совокупности с изменением диеты он чувствует себя гораздо сильнее и здоровее. Тренировался Грэг под руководством личного тренера, который разработал для него гармоничную программу, в которой сочетались кардио и силовые тренировки.Кроме того, Уоллес признался, что теперь он регулярно записывает все, что он ест и пьет в бесплатное приложение, чтобы не сбиться с режима здорового питания и не превысить калорийности, а также всегда заботится о том, чтобы плотно позавтракать – это позволяет ему контролировать аппетит в течение дня. «Я всегда завтракаю, как только выхожу из спортзала, упор делаю на белок, после тренировки я буквально жажду его. Я ем вареные яйца, черный хлеб с куриными колбасками или копченую рыбу с хреном. Последние исследования доказывают, что плотный завтрак помогает быстрее похудеть – и я в это верю», – пояснил он. И последний важный пункт, который Уоллес соблюдает неукоснительно – позволяет себе лакомиться любимыми блюдами. «Я все еще люблю биг мак и куриные крылья, и я не согласен полностью вычеркнуть их из своего меню. Здоровое питание незаметно подкралось ко мне, и я никогда не был счастливее и здоровее, но я не собираюсь отказываться от всех любимых блюд – это сделает меня несчастным, просто теперь я соблюдаю умеренность в своих желаниях», – подытожил телешеф.Фото: vostock-photo, InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!