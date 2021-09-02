Женщина толстеет ради мирового рекорда по окружности бедер — это может стоить ей жизни
Из-за внушительных объемов Бобби-Джо испытывает трудности в повседневной жизни. «Иметь большие бедра довольно сложно. Когда я поднимаюсь или спускаюсь по лестнице или захожу в двери, мне приходится поворачиваться боком», — объясняет женщина. Об этом рассказали в соответствующем материале Daily Star.
Фото: facebook
Врачи постоянно уговаривают прекратить ее толстеть, заняться лечением, но Уэстли непреклонна. Диетологи сравнивают ее с «бомбой замедленного действия», поскольку ее состояние находится буквально на грани жизни и смерти. По их мнению, ухудшить состояние может что угодно: гормоны, проблемы с щитовидной железой, группа крови, происхождение, пища, вены, так как возможна закупорка. При всех угрозах жизни Бобби-Джо не планирует останавливаться, пока не достигнет своей цели, для которой ей нужно прибавить 10 сантиметров.
Фото: Daily Star
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