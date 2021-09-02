Женщина толстеет ради мирового рекорда по окружности бедер — это может стоить ей жизни

Врачи постоянно уговаривают прекратить ее толстеть, заняться лечением, но Уэстли непреклонна. Диетологи сравнивают ее с «бомбой замедленного действия», поскольку ее состояние находится буквально на грани жизни и смерти. По их мнению, ухудшить состояние может что угодно: гормоны, проблемы с щитовидной железой, группа крови, происхождение, пища, вены, так как возможна закупорка. При всех угрозах жизни Бобби-Джо не планирует останавливаться, пока не достигнет своей цели, для которой ей нужно прибавить 10 сантиметров.