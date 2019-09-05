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Женщина, съедавшая два пирога в день, потеряла 150 кг после обещания родителям похудеть

Мать двоих детей Шэрон Блейкмор уменьшилась на 14 размеров, после того как дала слово умирающим от рака родителямсделать это.

39-летняя британка призналась онлайн-изданию Daily Mail UK, что обожает пироги и на протяжении сей жизни, начиная с подросткового возраста, съедала две штуки ежедневно. Но обещание, данное родителям на их смертном одре, сподвигло ее скинуть невероятные 150 килограммов.

Шэрон признается, что любовь к пирогам, которые она, к слову, выпекала сама, сыграла с ней злую шутку: в зрелом возрасте она могла покупать одежду лишь в мужских отделах магазинов и исключительно размера 8XL, так как ничто другое ей не подходило.

«Когда я училась в школе, мне уже тогда приходилось покупать мужские рубашки для формы, но с возрастом все стало еще хуже», – добавляет женщина.

Но любительница пирогов и еды на вынос смогла взять себя в руки и сейчас весит всего 76 килограммов и теперь просто неузнаваема. «У меня есть знакомые, которые не видели меня много лет, и они иногда следовали за мной по супермаркету, пытаясь понять, действительно ли это я».

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Шэрон Блейкмор после похудения

Фото: facebook

Она признается, что смерть матери от рака, а затем тяжелая борьба отца с тем же заболеванием встряхнули ее. И благодаря своему желанию выполнить данное им обещание она сегодня носит одежду размера M/L и невероятно счастлива от этого.

Рацион питания женщины, кстати, не ограничивался исключительно пирогами, в нем были еще и чипсы, и еда на вынос, печенье, потому здоровым его назвать было очень сложно. Сегодня она удивляется, как в нее столько влезало.

Она признается, что первые килограммы ушли у нее сами собой – из-за стресса. Она теряла около 6 килограммов неделю, а затем она серьезно пересмотрела свое питание и остановилась на диете 5:2. Когда вес существенно снизился, она начала потихоньку заниматься спортом. Сегодня тренировки три раза в неделю, и уроки танцев раз в неделю для нее – норма и необходимость, без которой она не представляет свою жизнь. Кроме того, Шэрон отказалась от покупки еды на вынос, теперь она готовит ее дома, отдавая предпочтение здоровым блюдам.

«Мне нравится, как я чувствую себя и выгляжу сейчас. Потеря веса – лучшее, что я когда-либо делала. Я стала намного здоровее и надеюсь, что обещание, которое я дала своим родителям, поможет мне прожить долгую и счастливую жизнь!» – замечает она.

Женщина также признается, что ее часто спрашивают, почему она не избавилась от лишней кожи, но меня это не беспокоит, я лучше потрачу эти деньги на путешествие и времяпрепровождение с собственными детьми.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, facebook

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