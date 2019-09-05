Женщина, съедавшая два пирога в день, потеряла 150 кг после обещания родителям похудеть

39-летняя британка призналась онлайн-изданию Daily Mail UK, что обожает пироги и на протяжении сей жизни, начиная с подросткового возраста, съедала две штуки ежедневно. Но обещание, данное родителям на их смертном одре, сподвигло ее скинуть невероятные 150 килограммов.

Шэрон признается, что любовь к пирогам, которые она, к слову, выпекала сама, сыграла с ней злую шутку: в зрелом возрасте она могла покупать одежду лишь в мужских отделах магазинов и исключительно размера 8XL, так как ничто другое ей не подходило.

«Когда я училась в школе, мне уже тогда приходилось покупать мужские рубашки для формы, но с возрастом все стало еще хуже», – добавляет женщина.

Но любительница пирогов и еды на вынос смогла взять себя в руки и сейчас весит всего 76 килограммов и теперь просто неузнаваема. «У меня есть знакомые, которые не видели меня много лет, и они иногда следовали за мной по супермаркету, пытаясь понять, действительно ли это я».