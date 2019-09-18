Женщина сбросила 20 кг и теперь зарабатывает 10 млн рублей в год, продавая план похудения

57-летняя британка, как сообщает онлайн-издание Daily Mail UK, похудела на популярной Кембриджской диете 1:1, с которой ее познакомила подруга. И мало того, что благодаря ей она с легкостью избавилась от лишних килограммов, но и спокойно смогла поддерживать достигнутый результат. Тогда она и решила, что может заняться консультированием в компании, разработавшей эту диету, что позволит ей отдохнуть от надоевшей работы и позволит подзаработать немного денег, чтобы продержаться на плаву. Но ее деятельность оказалась настолько успешной, что смогла купить дом для отдыха в Испании и теперь работает по графику три месяца через три.
Нуале очень понравилась ее новая роль еще и потому, что работать можно из дома, что означало, что она может больше времени уделять двум своим детям. Ее клиентская база выросла очень быстро, а вместе с ней и доходный потенциал, так как ей шел процент за каждую проданную единицу товара.
Фото: Instagram
«Первоначально я считала эту деятельность небольшой подработкой, которая позволит заработать немного дополнительных денег, – объясняет женщина. – Но вскоре поняла, что потенциал заработка огромен. Это меня действительно увлекло».
Диета 1:1 представляет собой шестиступенчатую программу по снижению, стабилизации и регулированию вес с использованием различных диетических продуктов. Некоторые из этапов включают и обычную пищу. Диетические продукты могут быть куплены либо онлайн, либо у аккредитованного консультанта. И Нуала усердно работала, чтобы ее клиентская база стала максимально обширной. Вскоре у нее было уже 100 клиентов в неделю, а заработок достиг невероятных 125 тысяч фунтов в год (около 10 миллионов рублей).
«Такая работа вписывается в мою семейную жизнь. Мне не приходится пропускать детские спортивные праздники и родительские вечера, а если дети болеют, я просто переношу своих клиентов, – объясняет она. – В отличие от некоторых высокооплачиваемых работ я не испытываю давления со стороны босса, а главный офис невероятно благосклонен к нам».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, Instagram
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