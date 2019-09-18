Женщина сбросила 20 кг и теперь зарабатывает 10 млн рублей в год, продавая план похудения

57-летняя британка, как сообщает онлайн-издание Daily Mail UK, похудела на популярной Кембриджской диете 1:1, с которой ее познакомила подруга. И мало того, что благодаря ей она с легкостью избавилась от лишних килограммов, но и спокойно смогла поддерживать достигнутый результат. Тогда она и решила, что может заняться консультированием в компании, разработавшей эту диету, что позволит ей отдохнуть от надоевшей работы и позволит подзаработать немного денег, чтобы продержаться на плаву. Но ее деятельность оказалась настолько успешной, что смогла купить дом для отдыха в Испании и теперь работает по графику три месяца через три.

Нуале очень понравилась ее новая роль еще и потому, что работать можно из дома, что означало, что она может больше времени уделять двум своим детям. Ее клиентская база выросла очень быстро, а вместе с ней и доходный потенциал, так как ей шел процент за каждую проданную единицу товара.