Женщина рассказала, как поборола зависимость от экстремальных диет и стала гораздо счастливее

Американка поведала о своих проблемах британскому порталу Daily Mail. По ее словам, она была настолько одержима диетой и спортом, что это привело ее к нервному и физическому истощению, из-за чего у нее нарушился цикл.

Молодая женщина призналась, что очень страдала из-за своей внешности в старшей школе, она стремилась одеваться в тех же брендовых магазинах, что и ее одноклассники, чтобы соответствовать, но ей приходилось выбирать самый большой размер из всех доступных, но и он зачастую был ей тесен, потому после окончания колледжа она решила сбросить вес. Когда ей это удалось, Эмма была очень счастлива, ей нравилось принимать комплименты и купаться во внимании окружающих, но очень скоро она начала избегать любых общественных мероприятий – причиной тому был страх нарушить диету или заказывать в ресторане только низкокалорийные блюда.