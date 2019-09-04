Женщина рассказала, как поборола зависимость от экстремальных диет и стала гораздо счастливее

Американка поведала о своих проблемах британскому порталу Daily Mail. По ее словам, она была настолько одержима диетой и спортом, что это привело ее к нервному и физическому истощению, из-за чего у нее нарушился цикл.
Молодая женщина призналась, что очень страдала из-за своей внешности в старшей школе, она стремилась одеваться в тех же брендовых магазинах, что и ее одноклассники, чтобы соответствовать, но ей приходилось выбирать самый большой размер из всех доступных, но и он зачастую был ей тесен, потому после окончания колледжа она решила сбросить вес. Когда ей это удалось, Эмма была очень счастлива, ей нравилось принимать комплименты и купаться во внимании окружающих, но очень скоро она начала избегать любых общественных мероприятий – причиной тому был страх нарушить диету или заказывать в ресторане только низкокалорийные блюда.
Фото: Instagram
Такое маниакальное следование режиму питания с сильно урезанной калорийностью сказалось на ее здоровье: репродуктивная система дала сбой и месячные прекратились на целых 5 месяцев. Но даже не это опечалило американку, а то, что ее вес, снизившись до определенной отметки, встал, что бы она ни делала. Именно тогда к женщине пришло осознание, что ее пищевые привычки не совсем здоровы, потому она решила больше не беспокоиться о том, в каких количествах она ест и какова калорийность продуктов.
Сегодня Нацевич весит почти 95 кг и говорит, никогда не была такой уверенной в себе, как сейчас.
«В то время, когда я начала свой путь к похудению, все выглядело великолепно, ¬– признается Эмма. – Я худела, люди восхищались моими результатами и просили у меня совета, чтобы получить такие же результаты. Кому не нравится, когда ему говорят, что он хорошо выглядит? Но затем мои отношения с едой испортились. Я ежедневно тренировалась по 2 часа в спортзале и строго ограничивала каждый прием пищи. В конце концов я ела только яичные белки, курицу и овощи и умирала от одного вида десертов, потому просто никуда не ходила, чтобы не поддаться соблазну. Но я так больше жить не хочу и другим не советую».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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