Женщина рассказала, как ей удалось похудеть на 63 кг без отказа от шоколада и походов в спортзал

Молодая бухгалтер из Шеффилда, Англия, сообщила британскому таблоиду The Sun, что приняла решение изменить себя, после того как ей стало плохо от небольшой физической активности, которую ей пришлось проявить, чтобы нарядить рождественскую елку.

Холли признается: «В детстве я была более коренастой, чем одноклассники, и еда служила мне средством успокоения, которое помогало заглушить язвительные замечания людей по поводу моей внешности. Так было в детстве, так продолжалось и в юности. Но когда мне стало тяжело даже просто украшать елку, это был сигнал. Кроме того, мама сфотографировала меня, когда я оборачивала мишуру вокруг дерева, и когда я увидела этот снимок, была в ужасе: я была покрасневшей, огромной и запыхавшейся. Это был тот самый пинок, который был мне так необходим».