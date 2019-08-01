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Женщина рассказала, как ей удалось похудеть на 63 кг без отказа от шоколада и походов в спортзал

27-летняя Холли Хейг, весившая 136 килограммов, продемонстрировала удивительную метаморфозу тела, сбросив за всего за 12 месяцев внушительные 63,5 килограмма.

Молодая бухгалтер из Шеффилда, Англия, сообщила британскому таблоиду The Sun, что приняла решение изменить себя, после того как ей стало плохо от небольшой физической активности, которую ей пришлось проявить, чтобы нарядить рождественскую елку.

Холли признается: «В детстве я была более коренастой, чем одноклассники, и еда служила мне средством успокоения, которое помогало заглушить язвительные замечания людей по поводу моей внешности. Так было в детстве, так продолжалось и в юности. Но когда мне стало тяжело даже просто украшать елку, это был сигнал. Кроме того, мама сфотографировала меня, когда я оборачивала мишуру вокруг дерева, и когда я увидела этот снимок, была в ужасе: я была покрасневшей, огромной и запыхавшейся. Это был тот самый пинок, который был мне так необходим».

Фото: facebook

1 января 2018 года женщина стала участницей программы по похудению «Легкая жизнь», суть которой состоит в том, что можно есть любые продукты, но их общая калорийность не должна превышать определенное значение. Такой подход позволял Холли не зацикливаться на еде, не думать о том, что она съела что-то не то: «Каждый день у меня в меню было 4 продукта, общая калорийность которых составляла около 800 ккал. Причем на завтрак я могла съесть ванильный коктейль с кофе, на обед изюм в шоколаде, на ужин – куриную лапшу и плитку ириски».

Несмотря на порой странный рацион, вес начал неуклонно снижаться. Парень Холли говорил, что в буквальном смысле видел, как его девушка уменьшается на глазах. Спустя год она потеряла 63,5 килограмма и чувствует себя «совершенно другим человеком».

«С тех пор, как я похудела, я чувствую себя новой женщиной, как физически, так и морально, – говорит она. – Конечно, внешне я почти неузнаваема, но самое большое изменение – это то, как я чувствую себя и окружающий мир. Я выросла с постоянной тревогой из-за собственного размера, я постоянно чувствовала себя уродливой. Но теперь я горжусь тем, как я выгляжу».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, facebook

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