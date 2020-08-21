Женщина попробовала любимую Адель сиртфуд-диету и сказала, с какими проблемами столкнулась
Кайла Нельсон была настолько решительно настроена похудеть не хуже любимой исполнительницы, что яро взялась за дело и даже задокументировала весь процесс. Как передает британский онлайн-портал the Sun, девушка вела подробный дневник, в котором описывала все свои ощущения от сиртфут-диеты. По ее словам, она в обязательном порядке ежедневно пила зеленые соки из капусты, сельдерея и яблок, ограничила потребление калорий до 1500 в день и даже меньше. Однако, несмотря на то, что за неделю сбросила 3 килограмма, осталась не очень довольна этой системой питания.
По словам Кайлы, уже на второй день у нее появилось ужасное чувство, будто она все время голодна, а к вечеру еще и мигрень разыгралась, потому что она была буквально истощена. На третий день состояние еще сильнее ухудшилось. В этот день она по примеру Адель попыталась заняться пилатесом, но почувствовала, что у нее нет на это сил: «Мне пришлось все делать очень медленно и устроить себе пару перерывов, потому что у меня начинала кружиться голова, это было очень тяжело». Так продолжалось в течение всей недели эксперимента, и даже потеря 3 кило не стала достойной наградой. Девушка уверена, что, скорее всего, ушел не жир, а лишняя жидкость. Она признала эксперимент неудачным, а систему питания не слишком приятной. «Не хочу никого разочаровать, но, если только пить сок и есть один раз в день, это не слишком полезно для здоровья. Ты, конечно, почистишь ЖКТ и станешь стройнее, но потом будешь долго разбираться с последствиями. Я чувствовала, что недоедаю, а это не слишком хорошо для психического и физического самочувствия. Никому не рекомендую сиртфуд», – заявила Кайли.
Фото: Instagram adele
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