Женщина попробовала любимую Адель сиртфуд-диету и сказала, с какими проблемами столкнулась

По словам Кайлы, уже на второй день у нее появилось ужасное чувство, будто она все время голодна, а к вечеру еще и мигрень разыгралась, потому что она была буквально истощена. На третий день состояние еще сильнее ухудшилось. В этот день она по примеру Адель попыталась заняться пилатесом, но почувствовала, что у нее нет на это сил: «Мне пришлось все делать очень медленно и устроить себе пару перерывов, потому что у меня начинала кружиться голова, это было очень тяжело». Так продолжалось в течение всей недели эксперимента, и даже потеря 3 кило не стала достойной наградой. Девушка уверена, что, скорее всего, ушел не жир, а лишняя жидкость. Она признала эксперимент неудачным, а систему питания не слишком приятной. «Не хочу никого разочаровать, но, если только пить сок и есть один раз в день, это не слишком полезно для здоровья. Ты, конечно, почистишь ЖКТ и станешь стройнее, но потом будешь долго разбираться с последствиями. Я чувствовала, что недоедаю, а это не слишком хорошо для психического и физического самочувствия. Никому не рекомендую сиртфуд», – заявила Кайли.

Фото: Instagram adele

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