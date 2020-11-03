Женщина похудела на 83 кг, из-за чего через 2 года у нее выпали все зубы

Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, 39-летняя женщина весила 142 килограмма, что мешало ей жить полноценной жизнью и сказывалось на здоровье. Во время очередного осмотра терапевт посоветовал ей рассмотреть возможность установки желудочного анастомоза, чтобы похудеть. Элис радостно согласилась и в 2012 году сделала операцию.

Каково же было ее удивление, когда меньше чем за год британка похудела на 83 килограмма. Она была в восторге от полученных результатов, но затем ее здоровье резко пошатнулось. Элис говорит: «Я думала, что после операции моя жизнь будет состоять только из солнечного света и роз, но все вышло ровно наоборот. Шунтирование полностью разрушило мое тело, мышцы начали изнашиваться, волосы потускнели и стали выпадать, а зубы – крошиться». Женщина признается, что была сбита с толку, когда у нее начались проблемы с зубами, потому что не очень любила сладкое и никогда не курила. Она пошла к стоматологу, который предположил, что это может быть побочным эффектом от перенесенной операции, поскольку она могла вызвать кислотный рефлюкс. В 2015 году у Элис диагностировали синдром Элерса-Данлоса – состояние, при котором суставы становятся очень хрупкими, а кожа чересчур эластичной.