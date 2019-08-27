Мать троих детей похудела на 57 кг, после того как отказалась от одной вредной привычки

Как передает британский онлайн-таблоид The Sun, 52-летняя англичанка вынуждена была скорректировать питание из опасений за свое здоровье. Она говорит: «Шоколад был моим лучшим другом. Раньше я ела его плитками, а также поглощала банками шоколадную пасту. Я просыпалась в час или два ночи и не могла уснуть, пока не съем сладкого». Такой рацион питания не мог сказать на весе и здоровье: весы показывали 120 килограммов, а врачи диагностировали у нее диабет II типа.

Доктор прописал ей таблетки от диабета, и она решилась похудеть, стараясь сократить количество потребляемых калорий, но женщина была настолько зависима от сахара, что ей потребовались недели, чтобы перестать жаждать его.