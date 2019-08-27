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Мать троих детей похудела на 57 кг, после того как отказалась от одной вредной привычки

Конни Ботт, обожавшая перекусывать шоколадом в час, два и даже три ночи, отказалась от употребления сахара и сбросила больше 55 килограммов.

Как передает британский онлайн-таблоид The Sun, 52-летняя англичанка вынуждена была скорректировать питание из опасений за свое здоровье. Она говорит: «Шоколад был моим лучшим другом. Раньше я ела его плитками, а также поглощала банками шоколадную пасту. Я просыпалась в час или два ночи и не могла уснуть, пока не съем сладкого». Такой рацион питания не мог сказать на весе и здоровье: весы показывали 120 килограммов, а врачи диагностировали у нее диабет II типа.

Доктор прописал ей таблетки от диабета, и она решилась похудеть, стараясь сократить количество потребляемых калорий, но женщина была настолько зависима от сахара, что ей потребовались недели, чтобы перестать жаждать его.

Фото: facebook

Похудение двигалось небыстро, до тех пор пока Конни на сайте для диабетиков нашла специальную программу для похудения «Low Carb», суть которой заключалась в сокращении потребления углеводов и сладкого. Сегодня женщина пьет много воды в течение дня, периодически она все же ест шоколад, но только наиболее полезный – темный и в очень ограниченных количествах.

«Теперь мне нравится шоколад с 85-процентным содержанием какао с мягкой начинкой. Всегда надо искать хорошую альтернативу любимым продуктам, чтобы ждать, когда вы сможете ими полакомиться», – признается она.

Диета стала ее второй натурой, и с тех пор она сбросила 57 килограммов, а ее сахар с крови снизился до нормального уровня. Диабет отступил и теперь находится в стадии ремиссии. Таблетки ей принимать больше не надо.

«Дисциплина и вера в себя – их нельзя недооценивать. Это ключ к успеху. Радуйтесь каждому своему достижению и похлопывайте себя по спине за него», ¬– советует Конни всем, кто сражается с лишним весом.

Сыновья женщины, их у нее трое, гордятся матерью, считая, что новая рутина изменила ее до неузнаваемости.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, facebook

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