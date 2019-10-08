Женщина похудела на 52 кг, чтобы не быть «толстой подружкой» на свадьбе отца

«Раньше я работала в барах и пила газированные напитки, ела чипсы, шоколад и арахис. Мне было плохо, и я просто ела ту еду, которая была доступна и удобна. Но это привело к тому, что я сильно поправилась. Мне было сложно выполнять мою работу, и коллеги смеялись надо мной, настолько я была профнепригодна. Все изменили несколько семейных свадеб, в том числе и женитьба моего отца», – объясняет молодая женщина.

Просьба невесты отца Даниэль стать ее подружкой невесты подтолкнула девушку к тому, чтобы похудеть. Она решила присоединиться к программе Slimming World и за год сбросила впечатляющие 52 килограмма. Этому помогло, что она отказалась от фастфуда и любой еды на вынос и начала готовить дома здоровую пищу. Также в ее расписание вошли 5-километровые пробежки два раза в неделю в составе бегового клуба, организованного программой по похудению. Также у нее появился персональный куратор, который ее поддерживал в кризисные и тяжелые моменты.