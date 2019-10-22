passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Боясь не дожить до взросления детей, 108-килограммовая женщина взялась за себя и похудела вдвое без диет

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Фото: Instagram

Вес американки Джулии Тобек вышел из-под контроля из-за ее любви к фастфуду – она поправилась до ошеломляющих 108 килограммов, и ей стало трудно не только играть с детьми, но и просто дышать.

26-летняя женщина призналась американской версии онлайн-журнала The Sun, что ежедневно покупала гамбургеры, чипсы, сладости и три бутылки газированных напитков, потому прекрасно понимала, почему так сильно поправилась. Впервые она начала поправляться во время второй беременности, так как именно в то время решила, что это прекрасный предлог, чтобы отказаться от диеты: «Я перестала работать и начала ужасно много есть. Я была неуправляема и больше не заботилась о том, какая еда полезна, а какая – не очень. Я ела, чтобы просто есть, потому что чувствовала, что у меня есть повод, чтобы позволить себе это».

В итоге она начала есть гамбургеры, чипсы, тако, десерты и сладости ежедневно. А ее любимым напитком стала вишневая кола, в которой, как известно, содержится большое количество сахара. Вскоре Джулия осознала, что ее отношения с едой вышли из-под контроля, ей стало трудно играть с детьми, выполнять простую работу по дому и даже просто двигаться, она все время чувствовала усталость и задыхалась.

По словам девушки, она занималась спортом с 7 класса школы, потому лишний вес, неповоротливость и проблемы со здоровьем стали для нее настоящим шоком. Она решила, что должна восстановить контроль над собственным телом ради своих детей, так как они заслуживали большего, а она сама хочет увидеть, как они вырастут. Джулия исключила из своего рациона всю нездоровую пищу и обработанный сахар, стала пить больше воды и готовить дома блюда, богатые белком и клетчаткой. В основе ее рациона теперь были мясо, рыба и овощи. Также она купила себе эллиптический тренажер и в течение получаса ежедневно тренировалась, а также ходила 10 000 шагов. Женщина старалась быть активной в течение дня, даже если это означало простую прогулку после обеда. Как только вес американки немного снизился, она включила в свой распорядок дня силовые тренировки.

В итоге ее труды увенчались успехом, и она сбросила 50 килограммов и теперь чувствует себя увереннее, чем когда-либо: «Вы понимаете, на что способны ваше тело и разум, когда бросаете себе вызов, чтобы расширить свои возможности».

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!