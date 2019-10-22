Боясь не дожить до взросления детей, 108-килограммовая женщина взялась за себя и похудела вдвое без диет

26-летняя женщина призналась американской версии онлайн-журнала The Sun, что ежедневно покупала гамбургеры, чипсы, сладости и три бутылки газированных напитков, потому прекрасно понимала, почему так сильно поправилась. Впервые она начала поправляться во время второй беременности, так как именно в то время решила, что это прекрасный предлог, чтобы отказаться от диеты: «Я перестала работать и начала ужасно много есть. Я была неуправляема и больше не заботилась о том, какая еда полезна, а какая – не очень. Я ела, чтобы просто есть, потому что чувствовала, что у меня есть повод, чтобы позволить себе это».

В итоге она начала есть гамбургеры, чипсы, тако, десерты и сладости ежедневно. А ее любимым напитком стала вишневая кола, в которой, как известно, содержится большое количество сахара. Вскоре Джулия осознала, что ее отношения с едой вышли из-под контроля, ей стало трудно играть с детьми, выполнять простую работу по дому и даже просто двигаться, она все время чувствовала усталость и задыхалась.