Боясь не дожить до взросления детей, 108-килограммовая женщина взялась за себя и похудела вдвое без диет
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Фото: Instagram
26-летняя женщина призналась американской версии онлайн-журнала The Sun, что ежедневно покупала гамбургеры, чипсы, сладости и три бутылки газированных напитков, потому прекрасно понимала, почему так сильно поправилась. Впервые она начала поправляться во время второй беременности, так как именно в то время решила, что это прекрасный предлог, чтобы отказаться от диеты: «Я перестала работать и начала ужасно много есть. Я была неуправляема и больше не заботилась о том, какая еда полезна, а какая – не очень. Я ела, чтобы просто есть, потому что чувствовала, что у меня есть повод, чтобы позволить себе это».
В итоге она начала есть гамбургеры, чипсы, тако, десерты и сладости ежедневно. А ее любимым напитком стала вишневая кола, в которой, как известно, содержится большое количество сахара. Вскоре Джулия осознала, что ее отношения с едой вышли из-под контроля, ей стало трудно играть с детьми, выполнять простую работу по дому и даже просто двигаться, она все время чувствовала усталость и задыхалась.
По словам девушки, она занималась спортом с 7 класса школы, потому лишний вес, неповоротливость и проблемы со здоровьем стали для нее настоящим шоком. Она решила, что должна восстановить контроль над собственным телом ради своих детей, так как они заслуживали большего, а она сама хочет увидеть, как они вырастут. Джулия исключила из своего рациона всю нездоровую пищу и обработанный сахар, стала пить больше воды и готовить дома блюда, богатые белком и клетчаткой. В основе ее рациона теперь были мясо, рыба и овощи. Также она купила себе эллиптический тренажер и в течение получаса ежедневно тренировалась, а также ходила 10 000 шагов. Женщина старалась быть активной в течение дня, даже если это означало простую прогулку после обеда. Как только вес американки немного снизился, она включила в свой распорядок дня силовые тренировки.
В итоге ее труды увенчались успехом, и она сбросила 50 килограммов и теперь чувствует себя увереннее, чем когда-либо: «Вы понимаете, на что способны ваше тело и разум, когда бросаете себе вызов, чтобы расширить свои возможности».
Фото: vostock-photo
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