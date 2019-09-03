Женщина похудела на 38 кг после того, как «была опозорена за лишний вес» на похоронах собственной матери

«Мне было стыдно за свой вес, но я не знала, как с ним справиться, в основном потому, что я сильно зависела от еды, – признается она. – Это был порочный круг переедания, за который я ненавидела себя, но все равно продолжала есть, чтобы успокоить эту самую ненависть и низкую самооценку».

Женщина добавляет, что часто отказывалась посещать общественные мероприятия, потому что ей было неловко, но продолжала толстеть и покупать одежду все большего размера, но при этом не думала о присоединении к программе по похудению 1:1, пока не встретила друга, который очень сильно постройнел благодаря ей.

Путь к стройности не был легким: Паула признается, что торты на днях рождения, свадебные вечеринки и прочие мероприятия постоянно были источником соблазна, но она не позволила себе сорваться. И ее старания увенчались успехом: теперь она весит всего 82 кг и не собирается останавливаться на достигнутом.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, facebook

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