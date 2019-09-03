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Женщина похудела на 38 кг после того, как «была опозорена за лишний вес» на похоронах собственной матери

47-летняя англичанка Паула Деньер, вес которой в максимальной точке достигал отметки 121 килограмма, похудела на 4 размера, после того как была жестко раскритикована собственной крестной.

Она поведала британскому онлайн-порталу Daily Mail, что, будучи дамой крупной, с трудом втиснулась в траурное черное платье 62 российского размера, чтобы пойти и оплакать свою мать на похоронах. Состояние у Паулы было опустошенное, но ее крестная, несмотря на это, отвела ее в сторону и заявила: «Ты когда-нибудь думала, что будешь выглядеть так же хорошо, как твоя дочь, если просто-напросто возьмешь себя в руки и похудеешь?»

Эта брошенная из лучших побуждений фраза побудила женщину изменить свою жизнь. «Я была очень обижена этим комментарием и очень удивлена, – признается она. – Моя крестная мать никогда не отличалась умом и тактом, это не было для меня новостью, но я никогда не думала, что она скажет что-нибудь подобное на похоронах».

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Паула признается, что последние несколько лет были для нее очень тяжелыми: ее мама в течение 2 лет угасала от опухоли мозга, а сама она перенесла операцию на колене, которая свела ее активность к минимуму, а состояние хронического стресса привело к тому, что еда стала для нее тем самым костылем, на который она опиралась, заедая свои горести и печали, что и стало причиной появления лишнего веса.

Но неприятное замечание крестной послужило стимулом, чтобы женщина села на диету и привела свое тело в порядок. В качестве новой системы питания она выбрала диету 1:1 по Кембриджскому плану, которая помогла ей сбросить практически треть своего веса всего за год.

«Мне было стыдно за свой вес, но я не знала, как с ним справиться, в основном потому, что я сильно зависела от еды, – признается она. – Это был порочный круг переедания, за который я ненавидела себя, но все равно продолжала есть, чтобы успокоить эту самую ненависть и низкую самооценку».

Женщина добавляет, что часто отказывалась посещать общественные мероприятия, потому что ей было неловко, но продолжала толстеть и покупать одежду все большего размера, но при этом не думала о присоединении к программе по похудению 1:1, пока не встретила друга, который очень сильно постройнел благодаря ей.

Путь к стройности не был легким: Паула признается, что торты на днях рождения, свадебные вечеринки и прочие мероприятия постоянно были источником соблазна, но она не позволила себе сорваться. И ее старания увенчались успехом: теперь она весит всего 82 кг и не собирается останавливаться на достигнутом.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, facebook

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