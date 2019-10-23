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Женщина похудела на 16 кг из-за того, что на собственной свадьбе ее приняли за беременную

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Нанди Витальяно смогла сбросить лишний вес всего за 5 месяцев, просто отказавшись от безалкогольных напитков и гигантских порций еды.

Как австралийка поведала онлайн-порталу Daily Mail Australia, она долгое время питалась очень неправильно. В ее рационе были 5 полноценных приемов пищи и 2 литра сладких безалкогольных напитков в день. При ее росте 160 сантиметров 32-летняя женщина в какой-то момент достигла веса в 78 килограммов. Нанди из-за лишних килограммов чувствовала себя «ужасно неловко», потому старалась избегать смотреться в зеркало и носила исключительно «большую» одежду.

Однако женщина до конца не понимала, как она выглядит, пока гости на ее собственной свадьбе ошибочно не предположили, что она ждет еще одного ребенка. «Я так смутилась, – признается она, – когда гости начали меня спрашивать, не беременна ли я. От этого я впала в безумие». Это недоразумение и сподвигло Нанди на изменение образа жизни. Для начала женщина разобралась, откуда «растут ноги у ее проблемы с питанием», выяснилось, что она просто заедает проблемы. Нанди много работала, потому предпочитала заказывать готовые блюда на вынос в ресторанах – иногда это был самый легкий и дешевый вариант прокормить семью из пяти человек. Затем она внесла коррективы в свое ежедневное меню, отказавшись от больших порций, фастфуда, сладких напитков и 5-разового питания. Теперь она чаще готовит дома, и чувствует себя виноватой, если у нее это не получается сделать из-за занятости.

Всего за 3 месяца правильного питания она сбросила 8 килограммов, и еще 8 ушли за 2 месяца, когда она начала тренироваться в зале при помощи приложения для здоровья и фитнеса. Сейчас Нанди весит здоровые 62 килограмма и чувствует себя здоровее и счастливее, чем когда-либо: «Теперь мне не стыдно выходить из дома, я не беспокоюсь о том, что у меня появится отдышка. Сегодня я более здоровая версия себя».

Фото: vostock-photo, Instagram

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