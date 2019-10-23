Женщина похудела на 16 кг из-за того, что на собственной свадьбе ее приняли за беременную

Всего за 3 месяца правильного питания она сбросила 8 килограммов, и еще 8 ушли за 2 месяца, когда она начала тренироваться в зале при помощи приложения для здоровья и фитнеса. Сейчас Нанди весит здоровые 62 килограмма и чувствует себя здоровее и счастливее, чем когда-либо: «Теперь мне не стыдно выходить из дома, я не беспокоюсь о том, что у меня появится отдышка. Сегодня я более здоровая версия себя».

Фото: vostock-photo, Instagram

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