Женщина, которая не могла забеременеть из-за лишнего веса, похудела вдвое и родила ребенка

Женщина признается, что из-за веса у нее и в 20 лет уровень фертильности был ниже нормы, потому, чтобы родить первых двух детей, ей приходилось принимать серьезные медикаменты. Однако на фоне их, а потом еще и из-за проблем, связанных с уходом за новорожденными, и разрыва с мужем психическое состояние британки стало нестабильным, и она начала заедать проблемы. Причем если после первого малыша проблемы с психикой были незначительными, то после появления на свет второго ей диагностировали обсессивно-компульсивное и биполярное расстройство личности.

«Я действительно в то время боролась со всем миром, и еда была моим единственным утешением. Чем больше были стресс и усталость, тем больше я ела и никак не могла избавиться от этой привычки», – добавляет она.

Однако в 2016 году ей стало немного полегче, кроме того, она встретила любимого мужчину, от которого ей захотелось иметь еще одного ребенка, потому она решительно настроилась на похудение, как бы трудно это ни было.