Женщина, которая не могла забеременеть из-за лишнего веса, похудела вдвое и родила ребенка
Вена признается британскому изданию Daily Mail, что долго пыталась забеременеть, но врачи предупредили, что нездоровые привычки в еде не позволят ей этого сделать, несмотря на молодой возраст. Женщина практически ежедневно ела жирные шашлыки, гигантские гамбургеры, чипсы и вредными завтраками из ближайшего кафе быстрого питания, в качестве перекуса у нее неизменно были печенье с заварным кремом, пирожки и тосты с сыром. Но желание иметь ребенка подтолкнуло ее к изменениям.
«Я всегда была большой девочкой, – признается она, – но я была шокирована, когда мне сказала, что я слишком большая для беременности. Я тогда весила 205 килограммов. Врачи посоветовали мне сбросить вес даже не для возвращения фертильности – они не могли быть уверены, что она вернется – а для общего здоровья». Однако шанс, что, похудев, ей удастся забеременеть, стал для Вены путеводной звездой.
Фото: facebook
Женщина признается, что из-за веса у нее и в 20 лет уровень фертильности был ниже нормы, потому, чтобы родить первых двух детей, ей приходилось принимать серьезные медикаменты. Однако на фоне их, а потом еще и из-за проблем, связанных с уходом за новорожденными, и разрыва с мужем психическое состояние британки стало нестабильным, и она начала заедать проблемы. Причем если после первого малыша проблемы с психикой были незначительными, то после появления на свет второго ей диагностировали обсессивно-компульсивное и биполярное расстройство личности.
«Я действительно в то время боролась со всем миром, и еда была моим единственным утешением. Чем больше были стресс и усталость, тем больше я ела и никак не могла избавиться от этой привычки», – добавляет она.
Однако в 2016 году ей стало немного полегче, кроме того, она встретила любимого мужчину, от которого ей захотелось иметь еще одного ребенка, потому она решительно настроилась на похудение, как бы трудно это ни было.
И с каждым сброшенным десятком килограммов ее фертильность начала возвращаться, она забеременела, но ребенка сохранить не удалось. Несмотря на подавленность, тот факт, что беременность наступила, уже вселял надежду. А когда ее вес достиг 87 килограммов, счастливое событие произошло и через 9 месяцев на свет появилась ее дочка Аманда.
Вена признается: «Мне кажется, что мы ждали этого момента целую вечность, поэтому было нереальным счастьем просто держать ее на руках. Теперь моя семья по-настоящему полная».
После похудения у женщины осталась лишняя кожа, и теперь она копит деньги на операцию по ее удалению.
Фото: vostock-photo, facebook
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