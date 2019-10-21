Женщина, которая не могла иметь детей из-за лишнего веса, похудела на 44 кг и родила троих
35-летняя британка призналась онлайн-порталу Daily Mail UK, что с лишним весом она боролась всегда – и обычно проигрывала, потому что не могла удержаться от того, чтобы не полакомиться хлебом или булками: «Я всегда была на полной стороне. Помню, когда мне было 11 лет, и школьные друзья говорили, сколько они весят. Они стонали от того, что весы им показывают 50 килограммов, а я просто молчала, ведь во мне уже тогда было почти 70 кило. Тогда я впервые осознала, насколько я больше остальных. Но у меня был сильный аппетит и огромная тяга к сладкому».
В подростковом и взрослом возрасте Холли прошла через разные этапы отношения к собственному телу и весу – от принятия себя такой, какая есть, до отчаянных попыток стать стройной. «Тогда я думала, что единственный способ похудеть – это пропускать приемы пищи и голодать. Я пробовала и даже были видимые результаты, но вес быстро возвращался снова». Девушка осознавала, что такие эксперименты с диетами и колебания веса вредны для здоровья, но ничего не могла с собой поделать. Она добавляет, что удержать результаты ей мешала любовь к хлебу – она ела тост на завтрак, бутерброды на обед и заедала хлебом ужин.
Фото: Instagram
Замуж 25-летняя девушка выходила в платье 54 размера, что ее слегка смущало, а во время медового месяца ей хотелось исчезнуть, спрятавшись в пляжном полотенце, потому что все вокруг были стройными, красивыми и уверенными в себе: «Я чувствовала себя толстой, неряшливой и старой, хотя мне было всего 28 лет». Кроме того, к тому моменту пара уже в течение 9 месяцев пыталась завести ребенка, но безуспешно, врачи сказали, что естественное зачатие невозможно из-за того, что она слишком полная. Именно тогда, прячась под полотенцем, Холли решила, что пора менять свое тело.
Еще в аэропорту по дороге домой она начала читать о программе похудения Slimming world и по возвращении записалась в ближайшую группу. Перед первым занятием в ней она встала на весы и ужаснулась, что весит почти 106 килограммов, но не сдалась и смело вошла на первое собрание, где ей озвучили план похудения.
«Я была опустошена, когда врачи сказали, что мне нужно ЭКО, чтобы забеременеть, потому что мой вес не позволит мне выносить ребенка. Моя полнота сдерживала меня всю жизнь, но я не хотела, чтобы она мешала мне иметь детей. Но я не могла поверить, насколько прост был план похудения, который мне предложили в группе, и насколько он не мешал мне наслаждаться едой».
Холли поясняет, что, начав худеть, она все еще могла наслаждаться любимыми блюдами, для этого только нужно было приготовить их здоровые альтернативы дома, а не покупать в магазине. Раньше она обожала покупную лазанью и чипсы, а теперь может сделать ее дома, но заменив при этом чипсы на салат. Она перестала есть майонез, которым раньше приправляла едва ли не каждое блюдо, вместо них использует диетические заправки. Через 5 месяцев вес женщины снизился настолько, что ей дали зеленый свет, и при помощи ЭКО у них родился первый сын, а после повторной процедуры – двойняшки. В течение каждой беременности Холли неуклонно следовала плану питания программы. «После беременности я не торопилась с потерей веса и не голодала. Я просто по-прежнему следовала выбранной программе питания и отказалась от мусора. Я не могла быть счастливее. И мне очень нравится, что мои дети узнают только счастливую и здоровую версию меня», – резюмирует женщина.
Фото: vostock-photo, Instagram
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