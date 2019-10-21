Женщина, которая не могла иметь детей из-за лишнего веса, похудела на 44 кг и родила троих

35-летняя британка призналась онлайн-порталу Daily Mail UK, что с лишним весом она боролась всегда – и обычно проигрывала, потому что не могла удержаться от того, чтобы не полакомиться хлебом или булками: «Я всегда была на полной стороне. Помню, когда мне было 11 лет, и школьные друзья говорили, сколько они весят. Они стонали от того, что весы им показывают 50 килограммов, а я просто молчала, ведь во мне уже тогда было почти 70 кило. Тогда я впервые осознала, насколько я больше остальных. Но у меня был сильный аппетит и огромная тяга к сладкому».

В подростковом и взрослом возрасте Холли прошла через разные этапы отношения к собственному телу и весу – от принятия себя такой, какая есть, до отчаянных попыток стать стройной. «Тогда я думала, что единственный способ похудеть – это пропускать приемы пищи и голодать. Я пробовала и даже были видимые результаты, но вес быстро возвращался снова». Девушка осознавала, что такие эксперименты с диетами и колебания веса вредны для здоровья, но ничего не могла с собой поделать. Она добавляет, что удержать результаты ей мешала любовь к хлебу – она ела тост на завтрак, бутерброды на обед и заедала хлебом ужин.