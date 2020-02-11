Зависимая от сахара молодая мать похудела на 40 кг без отказа от любимых угощений
Как поделилась женщина с британским онлайн-порталом The Sun, после рождения ребенка она весила 120 килограммов, из-за чего с трудом носила сына и не могла встать с пола после игры с ним, что заставляло ее чувствовать себя непривлекательной и несчастной. «Все, что я когда-либо хотела, быть здоровой мамой, но все было ровно наоборот. С каждым днем я чувствовала себя все хуже. Осложнялось все тем, что я была зависима от сахара, мне было сложно ограничиться одним кусочком шоколада. Я любила торты, пирожные, но не могла остановиться», – поясняет Клэр.
Фото: LighterLife
Однако появление ребенка заставило молодую мать осознать, насколько лишний вес мешает ей жить. И тогда Клэр решила похудеть. Она зарегистрировалась в программе снижения лишнего веса, которая предоставляла готовые планы питания и доставкой готовых блюд на дом. «Мне понравилась эта программа тем, что она избавляла меня от одержимости едой – мне ведь не надо было самой ходить в магазины и покупать еду, однако от любимых сладостей отказываться не пришлось. Программа предусматривала полезные сладости – моим любимым лакомством стал батончик с соленой карамелью», – объяснила свой выбор молодая мать, добавив, что неоценимой оказалась и помощь персонального куратора, который поддерживал ее в трудные дни.
И результаты изменения питания не замедлили сказаться: вскоре Клэр заметила, что ее вес начал снижаться. В первую неделю она потеряла колоссальные 4 килограмма. А через год ей удалось сбросить впечатляющие 40 кило. «Мне действительно нравилось развивать новые привычки и находить время, чтобы поразмыслить о моих пищевых триггерах, избавление от которых изменит мою жизнь к лучшему, – пояснила она. – С начала похудения я полностью пересмотрела свой рацион, набралась энергии и, наконец, хорошо себя чувствую новым человеком, новой женщиной, которая может ухаживать за своим маленьким сыном».
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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