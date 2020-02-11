Зависимая от сахара молодая мать похудела на 40 кг без отказа от любимых угощений

И результаты изменения питания не замедлили сказаться: вскоре Клэр заметила, что ее вес начал снижаться. В первую неделю она потеряла колоссальные 4 килограмма. А через год ей удалось сбросить впечатляющие 40 кило. «Мне действительно нравилось развивать новые привычки и находить время, чтобы поразмыслить о моих пищевых триггерах, избавление от которых изменит мою жизнь к лучшему, – пояснила она. – С начала похудения я полностью пересмотрела свой рацион, набралась энергии и, наконец, хорошо себя чувствую новым человеком, новой женщиной, которая может ухаживать за своим маленьким сыном».

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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