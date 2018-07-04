«Я тоже человек»: Татьяна Навка рассказала, чем расплачивается за стройную фигуру

Идеальная фигура Татьяны Навки и сложные позы, которые она принимает во время занятий йогой, неизменно вызывают восхищение подписчиков ее блога. Обычно звезда спорта придерживается строгой диеты и четкого графика тренировок. Но бывают дни, когда олимпийская чемпионка недовольна собой.
«Тадам! Вы думали, я не ем сладкое! Думали, я всесильная! Нееееет! Я тоже человек!!! Я женщина, со своими слабостями! Но после, я себя мучаю и наказываю», — призналсь она.
«Охххх. Это рай на столе. Но в зале....надо трудиться....», «Татьяна, Вы молодец! Восхищаюсь», «Не верю, в лучшем случае вы съедите ягодки», — поддерживают подписчики, уверенные в силе вроли звезды.
«В отпуске можно все)))))», «Расслабься и получи удовольствие», «Нельзя себя наказывать. Себя надо ЛЮБИТЬ», «От одного раза ничего не бывает», «Кушайте на здоровье, Татьяна, организм знает что ему надо», — соблазняют другие.
А какого подхода придерживаетесь вы? Готовы ли ради фигуры и хорошей физической формы отказаться от любимых сладостей?
Фото: instagram