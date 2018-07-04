«Я тоже человек»: Татьяна Навка рассказала, чем расплачивается за стройную фигуру

Идеальная фигура Татьяны Навки и сложные позы, которые она принимает во время занятий йогой, неизменно вызывают восхищение подписчиков ее блога. Обычно звезда спорта придерживается строгой диеты и четкого графика тренировок. Но бывают дни, когда олимпийская чемпионка недовольна собой.

«Тадам! Вы думали, я не ем сладкое! Думали, я всесильная! Нееееет! Я тоже человек!!! Я женщина, со своими слабостями! Но после, я себя мучаю и наказываю», — призналсь она.