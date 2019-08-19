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«Я превратилась из атлета в борца с жизнью»: теннисистка Елена Докич рассказала о похудении на 45 кг

Бывшая чемпионка Австралии по теннису Елена Докич, после завершения карьеры поправившаяся до 120 килограммов из-за увлечения гамбургерами и картофелем фри и сладких блюд, которые ела каждый день, поделилась своей историей борьбы с лишним весом.

36-летняя австралийка призналась британскому онлайн-изданию Daily Mail, что после ухода из большого спорта еда стала доминантой в ее жизни стала еда, при помощи которой она «заедала» свои переживания по поводу выхода на пенсию и завершения профессиональной карьеры. Таким образом она боролась с «нормальной жизнью», что, естественно, отразилось на весах, отметка на которых довольно быстро приблизилась к 120 килограммам.

«Я ела нездоровую пищу каждый день, дошло до того, что здоровые продукты из моего меню исчезли полностью, я ела прямо противоположно тому, как должен питаться спортсмен, – признается Докич. – Картошка фри и гамбургеры стали моей обычной едой, их я поглощала ежедневно. Также я налегала на сладкое. Я съедала все продукты с сахаром в составе, которые попадались на моем пути».

Набору веса также способствовало отсутствие физической активности – тренироваться по 7 часов в день больше было не нужно, но при этом привычка есть много сохранилась, а также депрессия и заболевание щитовидной железы.

Однако женщина, будучи борцом в душе, осознала, что ее вес стал нездоровым и настроилась на то, чтобы избавиться от него раз и навсегда. Она присоединилась к программе похудения, и это изменило ее жизнь. Суть программы заключалась в том, что меню вместо нее составляли профессиональные диетологи, они же регулировали размер порций – женщине же ни о чем не надо было думать, только следовать рекомендациям. Раз в неделю она встречалась с профессиональным консультантом, который поддерживал ее и не давал сорваться.

Теперь девиз бывшей профессиональной спортсменки: «Проснись и иди потренируйся». Она поясняет: «Чем дольше вы будете ждать, чем дольше будете колебаться и дольше думать о тренировках и упражнениях, тем труднее вам будет найти мотивацию, вдохновение и желание позаниматься».

Докич уже сбросила 45 килограммов из 120-ти и не намерена останавливаться на достигнутом.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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