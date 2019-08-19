«Я превратилась из атлета в борца с жизнью»: теннисистка Елена Докич рассказала о похудении на 45 кг

«Я ела нездоровую пищу каждый день, дошло до того, что здоровые продукты из моего меню исчезли полностью, я ела прямо противоположно тому, как должен питаться спортсмен, – признается Докич. – Картошка фри и гамбургеры стали моей обычной едой, их я поглощала ежедневно. Также я налегала на сладкое. Я съедала все продукты с сахаром в составе, которые попадались на моем пути».

Набору веса также способствовало отсутствие физической активности – тренироваться по 7 часов в день больше было не нужно, но при этом привычка есть много сохранилась, а также депрессия и заболевание щитовидной железы.