Я хочу поправиться, но не могу этого сделать»: 51-летняя женщина рассказала о том, как 25 лет борется с анорексией

На прошлой неделе Королевский колледж психиатров сообщил об «ужасных провалах системы здравоохранения» при лечении пожилых пациентов с расстройствами пищевого поведения – анорексией, булимией или компульсивным перееданием. Было установлено, что некоторые из них по три года ждут оказания психологической помощи. Многим поддержку оказывают, только когда их вес становится экстремально низким, а состояние сильно ухудшается. Анджела подчеркивает, что хотела бы, чтобы ее врач раньше заметил признаки болезни и дал ей шанс получить лечение гораздо быстрее. По ее словам, сейчас анорексия столь прочно вошла в ее жизнь, что, несмотря на то, что она отчаянно хочет поправиться, просто не может этого сделать.

За два десятилетия Анджела получила всего шесть сеансов терапии, направленной на лечение непосредственно расстройства пищевого поведения. Вместо этого вся терапия сводилась к контролю за тем, что и как она ест, находясь в стационаре. Меж тем, последние исследования, показывают, что отсутствие качественного психологического лечения вдвое снижает вероятность выздоровления и сохранения полученного результата надолго.

По данным Национальной системы здравоохранения, которые проанализировали в издании, оказалось, что каждый пятый госпитализированный с расстройством пищевого поведения пациент был старше 40 лет. Количество взрослых пациентов с 2012 года увеличилось почти вдвое и достигло 4000 человек, что намного превышает число пациентов младше 18 лет. Страдают от этого заболевания в основном женщины.

Сейчас Анджела проходит лечение у психолога, и ей удается удерживать свой текущий вес уже в течение 18 месяцев. Это дает ей и ее врачу определенные надежды на выздоровление, но говорить об устойчивой ремиссии пока преждевременно.