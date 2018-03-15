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Я хочу поправиться, но не могу этого сделать»: 51-летняя женщина рассказала о том, как 25 лет борется с анорексией

Анджела Уайтфорд, мать двоих детей, поделилась своей историей о том, как полжизни страдает от расстройства пищевого поведения с самым высоким уровнем смертности среди психических заболеваний.

Все началось в 1994 году как обычное желание похудеть после родов, но быстро превратилось в опасную для жизни болезнь. Анджела призналась британскому сайту Daily Mail: «Каждый мой день похож на день сурка. Я мало ем в течение дня, может, одно яблоко, а в 9 вечера меня на ужин ждет бутерброд с сыром и помидорами и пара йогуртов. Я не живу, я существую. Мой размер одежды колеблется от четвертого до шестого. Болезнь уже разрушила почти половину моей жизни».

В СМИ часто появляются вдохновляющие истории восстановления пищевого поведения, но чаще всего главными героями в них выступают подростки, а для взрослых женщин, таких как Анджела, ситуация не столь обнадеживающая: душераздирающая реальность такова, что они, скорее всего, не смогут побороть недуг и он останется с ними до конца жизни.

На прошлой неделе Королевский колледж психиатров сообщил об «ужасных провалах системы здравоохранения» при лечении пожилых пациентов с расстройствами пищевого поведения – анорексией, булимией или компульсивным перееданием. Было установлено, что некоторые из них по три года ждут оказания психологической помощи. Многим поддержку оказывают, только когда их вес становится экстремально низким, а состояние сильно ухудшается. Анджела подчеркивает, что хотела бы, чтобы ее врач раньше заметил признаки болезни и дал ей шанс получить лечение гораздо быстрее. По ее словам, сейчас анорексия столь прочно вошла в ее жизнь, что, несмотря на то, что она отчаянно хочет поправиться, просто не может этого сделать.

За два десятилетия Анджела получила всего шесть сеансов терапии, направленной на лечение непосредственно расстройства пищевого поведения. Вместо этого вся терапия сводилась к контролю за тем, что и как она ест, находясь в стационаре. Меж тем, последние исследования, показывают, что отсутствие качественного психологического лечения вдвое снижает вероятность выздоровления и сохранения полученного результата надолго.

По данным Национальной системы здравоохранения, которые проанализировали в издании, оказалось, что каждый пятый госпитализированный с расстройством пищевого поведения пациент был старше 40 лет. Количество взрослых пациентов с 2012 года увеличилось почти вдвое и достигло 4000 человек, что намного превышает число пациентов младше 18 лет. Страдают от этого заболевания в основном женщины.

Сейчас Анджела проходит лечение у психолога, и ей удается удерживать свой текущий вес уже в течение 18 месяцев. Это дает ей и ее врачу определенные надежды на выздоровление, но говорить об устойчивой ремиссии пока преждевременно.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: Instagram

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