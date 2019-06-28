«Я ем пасту каждую неделю»: многодетная мать рассказала, как ей удалось похудеть на 20 кг за полгода

33-летняя мать четверых детей всегда была хрупкого телосложения, но после смерти любимой бабушки сильно прибавила в весе: «Чтобы справиться с горем, я начала пить почти литр водки в день, – признается Эми онлайн-изданию Daily Mail Australia. – Я застряла в этом порочном круге пьянства и депрессии, в котором алкоголь и шоколад были моим спасательным кругом».

В какой-то момент вес женщины достиг 73 килограммов, что, по ее словам, было для нее чудовищно много, так как до этого она никогда в жизни не весила больше 60-ти. Неприятное открытие заставило Эми пересмотреть режим питания: «Я полностью исключила из рациона алкоголь, который действовал разрушительно не только на мое тело, но и на разум. И так как по жизни я человек очень категоричный, заодно вычеркнула из своего меню сахар и шоколад».