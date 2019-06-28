«Я ем пасту каждую неделю»: многодетная мать рассказала, как ей удалось похудеть на 20 кг за полгода

33-летняя мать четверых детей всегда была хрупкого телосложения, но после смерти любимой бабушки сильно прибавила в весе: «Чтобы справиться с горем, я начала пить почти литр водки в день, – признается Эми онлайн-изданию Daily Mail Australia. – Я застряла в этом порочном круге пьянства и депрессии, в котором алкоголь и шоколад были моим спасательным кругом».
В какой-то момент вес женщины достиг 73 килограммов, что, по ее словам, было для нее чудовищно много, так как до этого она никогда в жизни не весила больше 60-ти. Неприятное открытие заставило Эми пересмотреть режим питания: «Я полностью исключила из рациона алкоголь, который действовал разрушительно не только на мое тело, но и на разум. И так как по жизни я человек очень категоричный, заодно вычеркнула из своего меню сахар и шоколад».
Данное решение далось женщине нелегко, она испытала все «радости» синдрома отмены сладкого, однако не сошла с выбранного пути. Она признается, что как только сахар ушел из ее жизни, вкус других продуктов открылся для нее с новой стороны, став гораздо ярче.
Теперь в меню Эми вошли смузи, куриная грудка и лосось, а также салаты, но от всех своих любимых блюд она отказываться не стала. «Вся моя семья обожает макароны, поэтому раз в неделю я позволяю себе полакомиться пастой, хотя раньше это было 3-4 раза за 7 дней. Сейчас я ем гораздо больше овощей, чем раньше, и даже впервые в жизни добавила в меню брюссельскую капусту!» Также она научилась контролировать порции еды и устраивать читмил дни раз в неделю.
Результаты не замедлили появиться. За 4 месяца женщина сбросила 13 килограммов и решила не останавливаться. Она начала следовать программе «28 от Сэма Вуда», что помогло ей разнообразить тренировочный процесс и по-новому взглянуть на свое здоровье и тело. Сегодня женщина весит 53,3 килограмма и признается, что никогда не выглядела лучше, чем сейчас.
«Все дело в прогрессе, а он не всегда только физический! Не все измеряется цифрами. После первых 28 дней следования программе, я почувствовала себя лучше психологически, – говорит Эми. – На втором этапе программы я почти не потеряла вес, но эмоционально стала гораздо уравновешеннее».
Женщина признается, что бывают периоды, когда она тренируется меньше, чем обычно, но знает, что это не трагедия и пресс – не самое главное в жизни, зато ее режим питания теперь гораздо более здоровый, нежели полгода назад, она регулярно позволяет себе полакомиться любимыми продуктами, а главное – сейчас она достигла гармонии и подружилась сама с собой.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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