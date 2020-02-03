Высокая калорийность, сахар и не только: чем опасны для фигуры салатные соусы и заправки

В еще одном популярном соусе – томатном кетчупе – на 100 г 102 ккал, 0,1 г жира, 1,8 г соли и целых 23 г сахара, за что он и получил свою плохую репутацию. Более здоровой альтернативой станет заправка из запеченных помидоров с оливковым маслом. Запекайте томаты в течение 1,5 часов при низкой температуре, затем очистите от кожуры и смешайте с черным перцем и щепоткой соли. Если будет очень кисло, добавьте немного подсластителя, перемешайте до однородности и наслаждайтесь полезной томатной пастой. В соусе барбекю сахара еще больше: 29 г на 100 г, за счет чего его калорийность возрастает до 144 ккал (жира и сахара немного – 0,1 г и 1,6 г соответственно). Вам кажется, что 100 г – это много, ведь стандартная порция – не больше 30 г? Так вот, в ней на 43 ккал содержится 2 ч. л. сахара – это треть рекомендуемой суточной нормы для взрослого человека. Здоровой альтернативы соусу барбекю нет, потому единственный способ минимизировать вред от него, неукоснительно придерживаться размера порции.

Французскую салатную заправку, по словам эксперта, можно сравнить с калорийной бомбой: на 100 г в ней 336 ккал, 32 г жира, 6 г сахара и 1,5 г соли, потому, если вы любите этот дрессинг, добавляйте в салат не больше 2 столовых ложек. Соус «Блю чиз» – еще один невероятно калорийный вариант заправки: 372 ккал, 36 г жира, 8 г сахара и 2 г соли на 100 г. Столь жирным его делает вовсе не сыр с голубой плесенью, а масло, которое входит в состав соуса, потому снизьте до минимума его количество – 1 ложки вполне достаточно. А лучше замените здоровой альтернативой из греческого йогурта с 5 г голубого сыра, черного перца и лимонного сока.

С осторожностью следует относиться и к сладкому соусу чили, в котором на 100 г приходится 230 ккал, 07, г жира, 4,3 г соли и целых 55 г сахара. В стандартной 30-граммовой порции этой заправки 17 г сахара, что очень и очень много. Единственный способ снизить ущерб, наносимый им организму, разбавить его уксусом или ограничиться 10 г вместо 30-ти.

Самым калорийным из самых популярных соусов является, конечно, майонез (637 ккал, 2,3 г сахара, 0,3 г соли и 75 г жира). Простая арифметика показывает, что 30 г этой заправки дают вам целых 206 ккал. И ваш салат становится уже не таким диетическим, как раньше. Потому лучший вариант – полностью исключить его из рациона, заменив, например, на греческий йогурт или йогурт, смешанный с крем-бальзамиком. Чуть менее калориен, но все же не уступает майонезу соус «Цезарь», в котором 536 ккал, 1,3 г сахара, 2,7 г соли и 58 г жира на 100 г. Это легко объяснимо, потому что в основе заправки – масло. Но еще более опасно то, что многие склонны злоупотреблять соусом «Цезарь», чуть ли не вдвое увеличивая стандартную порцию в 30 г. Возможным здоровым вариантом может стать заправка из натурального йогурта, половины анчоуса из банки, мелко нарубленной петрушки, лимонного сока, черного перца и соли.

Фото: vostock-photo

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