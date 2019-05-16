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Весившая больше 120 кг женщина, похудела, отказавшись от бутербродов с маслом

45-летняя жительница Великобритании, мама троих детей Дауни Дики сумела похудеть на 19 килограммов, отказавшись всего от двух любимых продуктов – хлеба и масла.

Информационный портал Belfast Live, которому Дики рассказала свою историю, сообщает, что главной причиной, заставившей женщину задуматься о похудении, стали проблемы со здоровьем – врачи диагностировали у нее артрит коленного сустава, а также ревматоидный артрит суставов рук и ног в тяжелой форме. Из-за этих заболеваний и лишнего веса ей стало трудно ходить и жить полноценной жизнью.

Чтобы легче справиться с неизбежными изменениями в рационе питания, Дауни вступила в группу поддержки полных людей, желающих сбросить вес, но опасающихся срывов. В этом клубе, как оказалось, очень гибкая система помощи: слово «диета» стараются не произносить, но рекомендуют отдавать предпочтение здоровой еде, приготовленной дома. Женщина призналась, что в итоге полностью отказалась всего от двух любимых продуктов – хлеба и масла, и это уже кардинально изменило ее жизнь.

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Дауни Дики после отказа от хлеба и масла и похудения на 19 кг

Фото: Фото: facebook Dawne Dickey

Сбросив 19 килограммов, Дики стала гораздо лучше себя чувствовать и обрела утраченную уверенность. В качестве награды за достигнутый результат женщина купила себе много новой красивой одежды на 4 размера меньше. Останавливаться на достигнутом она не намерена.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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