Вегетарианство может стать причиной разрушения зубов

Известный британский стоматолог сообщил онлайн-порталу Daily Mail UK, что сторонники вегетарианства подвержены большему риску развития кариеса. Такие выводы специалист сделал на основании наблюдения за своими пациентами, у которых после отказа от некоторых продуктов наблюдались признаки разрушения зубов.

Эксперт объясняет этот факт тем, что сторонникам вегетарианства и веганства не хватает жизненно необходимых для здоровья зубов полезных веществ – белка и кальция.