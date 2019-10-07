Вегетарианство может стать причиной разрушения зубов
Известный британский стоматолог сообщил онлайн-порталу Daily Mail UK, что сторонники вегетарианства подвержены большему риску развития кариеса. Такие выводы специалист сделал на основании наблюдения за своими пациентами, у которых после отказа от некоторых продуктов наблюдались признаки разрушения зубов.
Эксперт объясняет этот факт тем, что сторонникам вегетарианства и веганства не хватает жизненно необходимых для здоровья зубов полезных веществ – белка и кальция.
Кроме того, Друян отмечает, что некоторые из отказавшихся от мяса начинают есть больше сладких и мучных продуктов, а также налегают на фрукты и злаки, что, в свою очередь, приводит к тому, что бактерии в зубном налете образуют кислоты, способные повредить эмаль.
«Поскольку популярность вегетарианства взлетела до небес, стоматологи видят все больше пациентов с эрозией и кариесом, – отмечает Мервин Друян. – Дело не только в общем недостатке витаминов, но и в том, что из-за отказа от целых групп продуктов нарушается пищевой баланс».
При этом эксперт вовсе не настаивает на том, что всем срочно необходимо возвращать в свой рацион мясо, но следить за нехваткой тех или иных питательных веществ и по возможности восполнять их витаминными комплексами или продуктами растительного происхождения просто необходимо.
Фото: vostock-photo
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