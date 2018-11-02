Василиса Володина рассказала какие продукты есть, чтобы выйти замуж и родить ребенка

Сегодня в своем блоге Василиса Володина затронула любопытную тему. Астролог уверена: продукты питания несут особенную энергию, так как символически связаны с той или иной планетой. «Можно сказать, несут в себе ее частичку. Действуют от ее имени и по ее поручению. Правильно выбранная диета способна и здоровье поправить, и события жизни. Это действие не лобовое, не грубое, но оно посильнее гомеопатии будет», — пояснила она. Так, некоторые продукты даже способны помочь привлечь мужа и родить ребенка.

«Молоко и все его производные (кефир, сыры и т.д.) несут лунную энергетику — помогают человеку становиться мягче, восприимчивей, нежнее. Усиливает леность, но и (кстати!) шансы на материнство повышают. В наш век якобы повальной лактозной недостаточности, хочу увидеть статистику беременностей у женщин, не употребляющих молочную пищу. Уверена, что она печальнее, чем у других», — рассуждает Василиса. ⠀

«Яйцо — символ соединения солнца и луны, а значит, усиливает здоровье в принципе. И помогает сохранять цельность личности, уберегает от психических расстройств, а заодно и увеличивает возможность вступить в брак (он тоже символизируется соединением светил)», — сообщает она.

А чтобы привлечь будущего мужа или жену, людям стоит есть больше сладких ягод: эти «дочери Венеры» усиливают аппетит и привлекательность для противоположного пола.

Для укрепления тела и духа Володина советует включить в рацион пшеничный хлеб, он несет чистое солнечное влияние. Тем, кто занимается умственным трудом или учится, будут полезны орехи и бобовые — родственники Меркурия.

Фото: instagram