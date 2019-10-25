В ужасе от того, что она будет «гигантской невестой», женщина сбросила больше 40 кг
Парикмахер из Брайтона, США, призналась онлайн-таблоиду The Sun, что была настолько полной, что в жару ее бедра кровоточили из-за трения друг об друга. Ее вес к тому моменту достиг 110 килограммов и не думал останавливаться. Женщина, по ее собственным словам, всегда страдала от лишнего веса, потому что в больших количествах ела сладкое, печенье и целые упаковки мороженого, а также регулярно заказывала фастфуд с доставкой на дом.
Фото: Instagram
Между приступами переедания периодически Сара пыталась худеть – пробовала сидеть на йо-йо-диете, голодала, пила только овощные соки. Но ей мешало то, что она себя не очень любила и у нее «не было чувства собственного достоинства», потому она ела все, что хотела и принципиально не ходила в спортзал, а прогулку совершала, только если в конце пути ее ждала кондитерская с тортом. При этом девушка ненавидела то, как она выглядит: «Мои бедра были огромными и покрытыми целлюлитом и глубокими ямками, а руки были почти такими же большими, как ноги, а вся спина – в валиках жира».
В какой-то момент вес стал для нее настоящей проблемой: она не могла ходить, потому что ее бедра кровоточили из-за постоянного трения друг об друга, ноги опухали так сильно, что с трудом влезали даже во вьетнамки, а грудь стала просто гигантской. Американка понимала, что стала слишком большой, но ничего не делала, чтобы изменить ситуацию.
Так продолжалось до тех пор, пока ее партнер не сделал ей предложение. В ужасе от того, что она будет такой огромной на собственной свадьбе, женщина поклялась похудеть. Она записалась в программу похудения и кардинально пересмотрела свой рацион питания.
Сара решила придерживаться здорового сбалансированного меню с акцентом на свежие фрукты и овощи, при этом отказалась от любимой жирной пищи, которую ела регулярно – двойные чизбургеры, чипсы, вредные закуски, запитые молочными коктейлями и шоколадные батончики остались позади. «Я не испытывала чувства голода, но вес упал. Я смотрела на себя в зеркало, на себя новую, такую худую, и не могла поверить, что это я. Я выглядела хорошо, как никогда», – заявила она. С изменением рациона и сброшенными килограммами у женщины появилось больше энергии, впервые в жизни ей захотелось начать заниматься спортом. В итоге она сумела похудеть к свадьбе на внушительные 41 килограмм – ее свадебное платье пришлось ушивать 5 раз. Зато Сара сумела пойти к алтарю стройной – и очень гордится тем, как она вышла на свадебных фотографиях.
«Это был такой особенный день, и я так гордилась собой. Я впервые выглядела и чувствовала себя настолько прекрасно», – резюмирует она.
Фото: vostock-photo, Instagram
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