В ужасе от того, что она будет «гигантской невестой», женщина сбросила больше 40 кг

Между приступами переедания периодически Сара пыталась худеть – пробовала сидеть на йо-йо-диете, голодала, пила только овощные соки. Но ей мешало то, что она себя не очень любила и у нее «не было чувства собственного достоинства», потому она ела все, что хотела и принципиально не ходила в спортзал, а прогулку совершала, только если в конце пути ее ждала кондитерская с тортом. При этом девушка ненавидела то, как она выглядит: «Мои бедра были огромными и покрытыми целлюлитом и глубокими ямками, а руки были почти такими же большими, как ноги, а вся спина – в валиках жира».

В какой-то момент вес стал для нее настоящей проблемой: она не могла ходить, потому что ее бедра кровоточили из-за постоянного трения друг об друга, ноги опухали так сильно, что с трудом влезали даже во вьетнамки, а грудь стала просто гигантской. Американка понимала, что стала слишком большой, но ничего не делала, чтобы изменить ситуацию.