В Сети появилось фото постройневшей Ларисы Долиной

Несколько месяцев назад в СМИ появились сообщения о проблемах со здоровьем у 63-летней Ларисы Долиной. Поклонники певицы были обеспокоены тем, что после развода с Ильей Спицыным их кумир набрала в весе, однако эта прибавка была связана с заболеванием суставов. На днях в Сети появилось фото постройневшей и похорошевшей Ларисы Александровны, которое опубликовал продюсер Андрей Кудрявцев. Любимица публики приняла участие в Первомайском концерте, прошедшем в Ереване.
Певица выбрала облегающее миди-платье цвета морской волны, обильно расшитое камнями, которое подчеркнуло изменившуюся фигуру певицы. На концерте, посвященном Дню солидарности трудящихся, Лариса Долина исполнила легендарную песню Шарля Азнавура «Вечная любовь».
Напомним, в 2018 году стало известно, что Лариса Долина рассталась со своим гражданским супругом Ильей Спицыным. Доподлинно неизвестно, кто выступил инициатором разрыва, однако бывшие возлюбленные сохранили рабочие отношения — Илья до сих пор является директором певицы.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/Globallookpress
Видео: YouTube
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