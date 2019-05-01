В Сети появилось фото постройневшей Ларисы Долиной

Несколько месяцев назад в СМИ появились сообщения о проблемах со здоровьем у 63-летней Ларисы Долиной. Поклонники певицы были обеспокоены тем, что после развода с Ильей Спицыным их кумир набрала в весе, однако эта прибавка была связана с заболеванием суставов. На днях в Сети появилось фото постройневшей и похорошевшей Ларисы Александровны, которое опубликовал продюсер Андрей Кудрявцев. Любимица публики приняла участие в Первомайском концерте, прошедшем в Ереване.