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В Сети появилось фото постройневшей Ларисы Долиной

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Долина

Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress
63-летняя Лариса Долина на несколько месяцев пропала со светских радаров.

Несколько месяцев назад в СМИ появились сообщения о проблемах со здоровьем у 63-летней Ларисы Долиной. Поклонники певицы были обеспокоены тем, что после развода с Ильей Спицыным их кумир набрала в весе, однако эта прибавка была связана с заболеванием суставов. На днях в Сети появилось фото постройневшей и похорошевшей Ларисы Александровны, которое опубликовал продюсер Андрей Кудрявцев. Любимица публики приняла участие в Первомайском концерте, прошедшем в Ереване.

Певица выбрала облегающее миди-платье цвета морской волны, обильно расшитое камнями, которое подчеркнуло изменившуюся фигуру певицы. На концерте, посвященном Дню солидарности трудящихся, Лариса Долина исполнила легендарную песню Шарля Азнавура «Вечная любовь».

Напомним, в 2018 году стало известно, что Лариса Долина рассталась со своим гражданским супругом Ильей Спицыным. Доподлинно неизвестно, кто выступил инициатором разрыва, однако бывшие возлюбленные сохранили рабочие отношения — Илья до сих пор является директором певицы.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/Globallookpress

Видео: YouTube

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