Углеводы снижают риск развития заболеваний сердца у женщин, но безопасно ли подобное питание

В эксперименте, которое длилось на протяжении 15 лет, приняли участие порядка десяти тысяч женщин в возрасте от 50 до 55 лет. Ученые отслеживали уровень потребления углеводов и насыщенных жиров, чем контролировали состояние участниц. Оказалось, что 41-44% углеводов в рационе снижали риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как менее 37% таких продуктов повышали вероятность патологий.

Как сообщают «Новости Белоруссии», специалисты рекомендуют не отказываться от цельнозернового хлеба, крупы и макарон из твердых сортов пшеницы.

При этом ученые отметили, что данная диета повышает риск развития сахарного диабета второго типа, гипертонии и ожирения.