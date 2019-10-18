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Наличие лишних килограммов после 50 лет повышает риск ранней смерти

Если молодые люди, страдающие от ожирения, не заставят себя похудеть до достижения зрелого возраст, то вероятность преждевременной кончины по любой причине для них увеличится на 22%.

Именно к таким выводам пришли китайские ученые из Университета Хуачжун в ходе проведенного исследования, в котором проанализировали данные 36 051 человек в возрасте от 25 до 47 лет. Результаты их работы приводит The Sun.

Исследование длилось 12 лет, перед его началом добровольцы сообщили экспертам данные о своем исходном весе в 25 лет и в 16 лет, а затем передавали информацию о колебаниях веса наблюдателям в течение всего времени эксперимента. За это время по тем или иным причинам скончались 10 500 мужчин и женщин. Результаты показали, что у тех из них, кто набрал лишние килограммы или начал страдать от ожирения в возрасте от 25 до 47 лет, риск смерти в раннем возрасте возрос на 22%. А если люди и по достижении зрелости не сумели взять себя в руки, эти цифры для них выросли еще сильнее. Ученые подчеркнули, что очень важно нормализовать свой вес до достижения 50 лет, потому как те, кто похудел и нормализовал свой индекс массы тела между средним или пожилым возрастом, все равно находились в группе риска. Также ученые обратили внимание на то, что самое опасное – сохранение лишнего веса в течение всей взрослой жизни: изначально полные люди, участвовавшие в эксперименте, повысили свой риск преждевременной кончины до устрашающих 72%.

«Стабильное ожирение во взрослом возрасте, увеличение веса с каждым прожитым годом жизни и даже похудение после 40 лет и старше связаны с повышенным риском смертности», – резюмировали ученые.

Кроме того, ученые отметили, что у 49% людей с лишним весом из их группы добровольцев имели серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Фото: vostock-photo

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