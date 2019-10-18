Наличие лишних килограммов после 50 лет повышает риск ранней смерти

«Стабильное ожирение во взрослом возрасте, увеличение веса с каждым прожитым годом жизни и даже похудение после 40 лет и старше связаны с повышенным риском смертности», – резюмировали ученые.

Кроме того, ученые отметили, что у 49% людей с лишним весом из их группы добровольцев имели серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Фото: vostock-photo

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