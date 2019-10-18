Наличие лишних килограммов после 50 лет повышает риск ранней смерти
Именно к таким выводам пришли китайские ученые из Университета Хуачжун в ходе проведенного исследования, в котором проанализировали данные 36 051 человек в возрасте от 25 до 47 лет. Результаты их работы приводит The Sun.
Исследование длилось 12 лет, перед его началом добровольцы сообщили экспертам данные о своем исходном весе в 25 лет и в 16 лет, а затем передавали информацию о колебаниях веса наблюдателям в течение всего времени эксперимента. За это время по тем или иным причинам скончались 10 500 мужчин и женщин. Результаты показали, что у тех из них, кто набрал лишние килограммы или начал страдать от ожирения в возрасте от 25 до 47 лет, риск смерти в раннем возрасте возрос на 22%. А если люди и по достижении зрелости не сумели взять себя в руки, эти цифры для них выросли еще сильнее. Ученые подчеркнули, что очень важно нормализовать свой вес до достижения 50 лет, потому как те, кто похудел и нормализовал свой индекс массы тела между средним или пожилым возрастом, все равно находились в группе риска. Также ученые обратили внимание на то, что самое опасное – сохранение лишнего веса в течение всей взрослой жизни: изначально полные люди, участвовавшие в эксперименте, повысили свой риск преждевременной кончины до устрашающих 72%.
«Стабильное ожирение во взрослом возрасте, увеличение веса с каждым прожитым годом жизни и даже похудение после 40 лет и старше связаны с повышенным риском смертности», – резюмировали ученые.
Кроме того, ученые отметили, что у 49% людей с лишним весом из их группы добровольцев имели серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Фото: vostock-photo
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