Тучная женщина сбросила 102 кг, после того как ее в ресторане оскорбил официант

Вернувшись к своим 170+ кг, британка поняла, что вес стабилизировался и больше не двигается ни в одну, ни в другую сторону, и решилась на операцию по обходному желудочному анастомозу. Кроме того, она полностью отказалась от алкоголя, начла заниматься спортом и серьезно пересмотрела свою диету, отказавшись от фастфуда и мусорной еды. Это помогло ей избавиться от целых 102 килограммов. Теперь Сью настолько неузнаваема, что не только друзья не узнают ее, но и муж. «После операции мое тело изменилось так быстро, что я не успевала носить новую одежду и возвращала ее обратно в магазин. И теперь, если я встречаю людей, которые не видели меня долгое время, они просто меня не узнают, особенно когда приходится носить маски для защиты от коронавируса», – пояснила она. Теперь женщине надо избавиться от лишней кожи, по ее словам, это поможет ей стать увереннее в себе, так как она мечтает о подтянутом и мускулистом теле.

Фото: facebook

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