Тучная женщина, потратившая за год почти 700 тысяч рублей на фастфуд, взяла себя в руки и похудела на 50 кг
Историей женщины заинтересовался британский онлайн-портал Daily Mail, которому она рассказала, что ее питание начало выходить из-под контроля еще в подростковом возрасте, и чем старше она становилась, тем бОльшую страсть питала к фастфуду. Дошло до того, что Заршуа каждый день ела шашлык, чипсы, тайскую еду, мороженое и шоколад. «В подростковом возрасте я занималась спортом, потому мне приходилось есть высококалорийную пищу, чтобы зарядиться энергией для плавания или игры в баскетбол, но, когда мне исполнилось 19, я променяла тренировки на вечеринки, а большие порции еды остались со мной», – объяснила она.
Фото: Instagram
Неудивительно, что из-за такой нездоровой диеты вес женщины достиг 123 килограммов. При этом время от времени она пыталась худеть и перепробовала огромное количество диет и даже достигла некоторых успехов, но после рождения двух детей, она стала еще полнее: «Я 8 лет сидела дома с детьми, и скука заставляла меня есть, потому что у нас в семье не было никаких развлечений, кроме как приготовить барбекю, объесться, выпить и покурить сигарету».
Заршуа понимала, что занимается заеданием эмоций – только пища приносила ей радость в то время, как она пребывала в глубокой депрессии и отчаянно нуждалась в какой-нибудь профессиональной реализации. «Несмотря на то, что я готовила здоровые обеды для своей семьи, сама я еще два или три раза ела после них, а потом сразу ложилась, чтобы переварить пищу, как удав, все сильнее погрязая в жалости к себе».
Чтобы разорвать этот порочный круг женщина решилась на удаление части желудка, хоть и испытывала при этом смешанные чувства, думая, что она «обманщица», выбравшая «легкий способ похудеть». Однако именно операция помогла Заршуа взять себя в руки и вновь начать тренироваться. «Я хочу сломать стигму и показать людям, что я не ленивая, мне просто был нужен толчок. И только операция помогла мне переломить привычный ход вещей и начать питаться правильно. Это было очень сложно, я хорошо знала вредную еду и напитки, а тут мне пришлось открыть заново для себя целый мир полезных продуктов. И все это было не зря», – пояснила она.
Сейчас Заршуа весит 72 килограмма и чувствует себя физически и умственно гораздо лучше: «В начале года мы с мужем сели и подсчитали, сколько тратим на еду – и эта сумма очень огорчила нас. Сейчас я совершенно другой человек, потому все, что уходило на фастфуд, мы можем откладывать на будущее наших детей».
Фото: vostock-photo, Instagram
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