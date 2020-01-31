Тучная женщина, потратившая за год почти 700 тысяч рублей на фастфуд, взяла себя в руки и похудела на 50 кг

Неудивительно, что из-за такой нездоровой диеты вес женщины достиг 123 килограммов. При этом время от времени она пыталась худеть и перепробовала огромное количество диет и даже достигла некоторых успехов, но после рождения двух детей, она стала еще полнее: «Я 8 лет сидела дома с детьми, и скука заставляла меня есть, потому что у нас в семье не было никаких развлечений, кроме как приготовить барбекю, объесться, выпить и покурить сигарету».

Заршуа понимала, что занимается заеданием эмоций – только пища приносила ей радость в то время, как она пребывала в глубокой депрессии и отчаянно нуждалась в какой-нибудь профессиональной реализации. «Несмотря на то, что я готовила здоровые обеды для своей семьи, сама я еще два или три раза ела после них, а потом сразу ложилась, чтобы переварить пищу, как удав, все сильнее погрязая в жалости к себе».