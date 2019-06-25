Тучная медсестра, весившая 177 кг, изменилась до неузнаваемости, преодолев всего одну зависимость

Медсестра из Лас-Вегаса, многие годы страдавшая от ожирения, рассказала британскому изданию Daily Mail, что была по-настоящему зависела от пищи. «Я ела, когда была счастлива, и ела, когда мне было грустно. Это был порочный круг. Я саботировала себя и свое тело. Доходило до того, что я съедала кусок торта и чувствовала себя от этого ужасно, поэтому отрезала себе еще пару».

Однако когда вес женщины достиг 177 килограммов, она поняла, что если не изменит свои пищевые привычки, рискует через пару лет оказаться прикованной к постели, как ее пациенты. Чтобы избежать подобной незавидной участи, она первым делом решительно вычеркнула из своей жизни любимое лакомство – выпечку, а затем постепенно отказалась и от ультрапереработанной пищи.