Тучная медсестра, весившая 177 кг, изменилась до неузнаваемости, преодолев всего одну зависимость

Медсестра из Лас-Вегаса, многие годы страдавшая от ожирения, рассказала британскому изданию Daily Mail, что была по-настоящему зависела от пищи. «Я ела, когда была счастлива, и ела, когда мне было грустно. Это был порочный круг. Я саботировала себя и свое тело. Доходило до того, что я съедала кусок торта и чувствовала себя от этого ужасно, поэтому отрезала себе еще пару».
Однако когда вес женщины достиг 177 килограммов, она поняла, что если не изменит свои пищевые привычки, рискует через пару лет оказаться прикованной к постели, как ее пациенты. Чтобы избежать подобной незавидной участи, она первым делом решительно вычеркнула из своей жизни любимое лакомство – выпечку, а затем постепенно отказалась и от ультрапереработанной пищи.
Фото: facebook Vanessa Brennan
«Некоторые люди зависимы от наркотиков или алкоголя, моей же зависимостью была еда, – откровенничает Ванесса. – Друзья рекомендовали мне сделать операцию по уменьшению желудка, но проблема была в том, что мне была нужна моя зависимость. Никакой скальпель не может исправить разум, это под силу только нам самим. Поэтому я смогла похудеть естественным путем, как только я осознала необходимость изменений. Я начала есть здоровую пищу и заниматься спортом и мой вес опустился до 139 килограммов. А затем я встретила своего жениха, который оказал мне мощную поддержку».
Фото: facebook Vanessa Brennan
За 18 месяцев женщина похудела в общей сложности на 89 килограммов и изменилась до неузнаваемости. «Я понимала, что худеть будет тяжело, – добавляет она, – но никогда не думала, что гораздо сложнее будет справиться с проблемами в моей собственной голове. Даже после того как я сбросила вес, мой разум не мог принять новое тело. Я привыкла, что все вокруг меня воспринимают «забавной жирной девочкой с красивым лицом», начать считать себя стройной было действительно тяжело».
После избавления от лишних килограммов Ванесса сделала операцию по удалению лишней кожи с живота и рук и, наконец, обрела уверенность в себе. «Я впервые с 16-летнего возраста отказалась от приема антидепрессантов. Теперь мое новое лекарство – тренировка. Вся моя жизнь изменилась: я теперь могу без проблем завязывать обувь, подниматься и спускаться по лестнице и я чувствую себя более расслабленной, потому что больше не чувствую себя самым большим человеком в комнате».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: facebook Vanessa Brennan
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