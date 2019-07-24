Тучная мать двоих детей сбросила 33 кг, потому что двойной подбородок мешал ей смотреть телевизор

Кимберли, чьей историей заинтересовался британский онлайн-портал Daily Mail, признается, что причиной ее лишнего веса стала самая обычная пищевая распущенность: она пристрастилась к еде быстрого приготовления, которую стабильно запивала минимум двумя литрами колы. Женщина и в подростковом возрасте была полной, а с годами приобрела репутацию «смешной толстушки», и ее это вполне устраивало, потому что можно было не задумываться над тем, сколько и что она ест.

«Каждое утро я пропускала завтрак, – делится Кимберли, – поэтому к обеду чувствовала, что смело могу наверстать упущенное. Я покупала пирожки и пирожные, жареную курицу или шашлык. Вечером я сидела возле телевизора и стабильно наедалась шоколадом, сладостями и чипсами. А в пятницу угощала себя едой на вынос и половиной бутылки рома с колой, чтобы отпраздновать грядущие выходные. В общем, мои пищевые привычки вышли из-под контроля».