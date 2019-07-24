Тучная мать двоих детей сбросила 33 кг, потому что двойной подбородок мешал ей смотреть телевизор

Кимберли, чьей историей заинтересовался британский онлайн-портал Daily Mail, признается, что причиной ее лишнего веса стала самая обычная пищевая распущенность: она пристрастилась к еде быстрого приготовления, которую стабильно запивала минимум двумя литрами колы. Женщина и в подростковом возрасте была полной, а с годами приобрела репутацию «смешной толстушки», и ее это вполне устраивало, потому что можно было не задумываться над тем, сколько и что она ест.
«Каждое утро я пропускала завтрак, – делится Кимберли, – поэтому к обеду чувствовала, что смело могу наверстать упущенное. Я покупала пирожки и пирожные, жареную курицу или шашлык. Вечером я сидела возле телевизора и стабильно наедалась шоколадом, сладостями и чипсами. А в пятницу угощала себя едой на вынос и половиной бутылки рома с колой, чтобы отпраздновать грядущие выходные. В общем, мои пищевые привычки вышли из-под контроля».
Фото: facebook
Вес Кимберли неуклонно увеличивался, особенно после каждой из двух беременностей, и в какой-то момент достиг 110 килограммов. По ее собственным словам, она стала выглядеть просто неряшливо. Но не это сподвигло женщину начать худеть, а ее внушительный двойной, а иногда и тройной подбородок: «Это было невыносимое чувство, как будто у меня была шина с жиром на шее. Я сидела на диване и чувствовала, как этот жир касается моей груди. Потому мне приходилось класть руку между моим декольте и подбородком, чтобы не чувствовать этой тяжести. Это заставило меня осознать, что пришло время что-то менять, я же не могу придерживать жир на шее вечно».
Но окончательное решение об изменениях Кимберли приняла, когда посмотрела фотографии из отпуска с любимым человеком. Она впервые взглянула на себя со стороны и не могла поверить, что поправилась настолько сильно.
Женщина решила сесть на диету, придуманную Терри-Энн Наннс, состоящую из трех этапов. Первый заключается в ограничении крахмалистых углеводов и повышении количества белков, овощей и полезных жиров. На второй добавляются фрукты и увеличивается потребление крахмалистых углеводов. А третья стадия направлена на то, чтобы поддерживать запущенный механизм потери веса. Достигается это новым ограничением крахмалистых продуктов, но фрукты остаются.
«Этот план питания действительно изменил мою жизнь к лучшему, – признается Кимберли. – Я стала здоровее, чем была в 18 лет, мой уровень физической выносливости повысился, а психическое состояние стало более сбалансированным и позитивным. Когда я смотрю на свои фотографии, сделанные два года назад, то не верю, что это один и тот же человек. Сегодня я более здоровая и счастливая версия себя».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, facebook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!