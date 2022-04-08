Топим жир и улучшаем рельеф к лету: как правильно питаться до и после тренировок

В первую очередь следует определиться с типом тренировок, который зависит от целей. Для избавления от жира подходит аэробная нагрузка. Это бег, катание на велосипеде, танцы, аэробика. В таком случае за 30 минут до занятий Рустам Гарипов рекомендует сделать легкий перекус, а после воздержаться от еды.

В случае с силовыми тренировками, направленными на улучшение рельефа тела, организму необходимы белки, жиры, углеводы и различные макроэлементы. Здесь необходим полноценный прием пищи за полчаса до и через час после спорта.

По словам врача, до занятий в рационе должны преобладать сложные углеводы (рисовая, гречневая крупы, разные виды бобовых) и белковые компоненты. Белок полезен и после тренировки. Для этого подойдут отварная постная говядина, телятина, куриная грудка. В идеале их следует сочетать с овощами и зеленью, пишет «Доктор Питер».

Обед можно заменять протеиновыми коктейлями, однако уровень углеводов в их составе не должен быть высоким, заключил Гарипов.