Том-ям и фо-бо — пло-хо: диетолог рассказала о вреде супов
Однако от некоторых супов лучше отказаться. От каких именно, рассказала диетолог Елена Соломатина в диалоге с «Говорит Москва». Тайский том-ям и вьетнамский фо-бо пользуются большой популярностью у посетителей московских ресторанов. Такая любовь к заморским супам плохо сказывается на здоровье. По словам специалиста, все дело в том, что в этих блюдах есть экзотические ингредиенты.
«У многих такие супы могут вызвать пищевую непереносимость или даже какие-то аллергические проявления, потому что организм не знает, как с этим справляться. Он не привык вырабатывать определенное количество ферментов на такой «букет», — пояснила Соломатина. — У людей, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно в острых состояниях, такое количество перцев, соусов, такое смешение продуктов достаточно тяжело переносится. К таким супам нужно относиться с определенной долей опасения людям с различными гастритами, язвами, панкреатитами, колитами, эзофагитами. Таким людям этими супами увлекаться не стоит. Желательно не есть их на голодный желудок, лучше перед этим съесть что-то обволакивающее, хотя бы банан».
Попробуйте присмотреться к куриной лапше или овощному супу-пюре. Может, они давно ждут местечка в списке ваших кулинарных фаворитов.
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