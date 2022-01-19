Том-ям и фо-бо — пло-хо: диетолог рассказала о вреде супов

«У многих такие супы могут вызвать пищевую непереносимость или даже какие-то аллергические проявления, потому что организм не знает, как с этим справляться. Он не привык вырабатывать определенное количество ферментов на такой «букет», — пояснила Соломатина. — У людей, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно в острых состояниях, такое количество перцев, соусов, такое смешение продуктов достаточно тяжело переносится. К таким супам нужно относиться с определенной долей опасения людям с различными гастритами, язвами, панкреатитами, колитами, эзофагитами. Таким людям этими супами увлекаться не стоит. Желательно не есть их на голодный желудок, лучше перед этим съесть что-то обволакивающее, хотя бы банан».