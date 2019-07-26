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Тина Канделаки о любви к себе и похудении: «Это главная суперспособность человека»

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Слайд, который
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Тина Канделаки

Фото: Instagram Тины Канделаки
Телеведущая поделилась с поклонниками своими мыслями на животрепещущую тему.

43-летняя Тина Канделаки восхищает и мотивирует многих женщин. Будучи ярой поклонницей ЗОЖ, журналистка часто делится с Instagram-фолловерами своими правилами поддержания формы и продления молодости. Несколько часов назад Тина высказалась в блоге на тему похудения, которая никогда не перестанет быть актуальной: «Еду и секс объединяют сразу несколько вещей: они доставляют удовольствие, не терпят однообразия и установления чужих правил. Я не доверяю диетам ровно потому, что свод правил, предлагаемых нам диетологами или клиниками, обещающими похудеть, не может быть универсальным решением для многих людей. У каждого свой образ жизни и свои возможности. В рамках подготовки книги «Pro Тело» я поговорила со многими девушками, которые хотят похудеть, но пока не достигли желаемых результатов. Во время разговора я сформулировала несколько универсальных правил, которые не привязаны ни к достатку, ни к образу жизни».

Основные правила достижения гармонии с собой по версии Тины Канделаки:

  1. Умение полюбить себя — это дорога длиною в жизнь, а не в месяц.
  2. Для того, чтобы полюбить себя, нужно выработать привычку думать о себе, и пищевые дневники в этом отлично помогают.
  3. Начните делить продукты на вредные, полезные и суперполезные. В Сети полно информации, позволяющей провести эту важную черту и начать вычёркивать вредные продукты из своего рациона.

«Любовь к себе — это главная суперспособность человека, к которой мы будем стремиться и после того, как изобретем таблетку от всех болезней. Обрести ее можете только вы сами — так что не откладывайте свое счастье на завтра», — заключила Канделаки.

А вы согласны с Тиной Канделаки?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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