Тина Канделаки о любви к себе и похудении: «Это главная суперспособность человека»

«Любовь к себе — это главная суперспособность человека, к которой мы будем стремиться и после того, как изобретем таблетку от всех болезней. Обрести ее можете только вы сами — так что не откладывайте свое счастье на завтра», — заключила Канделаки.

А вы согласны с Тиной Канделаки?