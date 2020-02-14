Как передает британский онлайн-портал The Sun, если улучшить качество сна, то и потеря веса ускориться. А сделать это можно при помощи правильных напитков, которые вы должны пить перед тем, как упасть в объятия Морфея. Они помогут вашему организму понизить уровень стресса и будут напрямую воздействовать на жир, в то время как вы будете спокойно спать.Первый такой напиток – молоко. Всего один стакан этого напитка поможет вам быстро уснуть, потому что в нем много кальция и трипофана. По словам ученых Израильского университета Негев, употребление всего 2 стаканов молока поможет похудеть. Дело в том, что кальций помогает избавиться от жира, особенно в области живота. Второй напиток – ромашковый чай, который также часто называют «сонным чаем». Он веками использовался для того, чтобы успокоить нервы, снять мышечные спазмы и спазмы в жиоте, а также уменьшить газообразование. Кроме того, в ромашковом чае содержатся апигенин и бисаоболол, которые важны для крепкого сна, во время которого вы и будете благополучно худеть.Употребление небольшого стакана 100%-ного виноградного сока перед сном, по утверждениям экспертов, поможет избежать ожирения. Исследования утверждают, что простые углеводы, содержащиеся в этом напитке, вызывают секрецию инсулина ночью и регулирует циркадные ритмы организма, которые диктуют все – от того, когда мы чувствуем сонливость, и до того, когда наши иммунные клетки становятся наиболее активными. Кроме того, в винограде содержатся антиоксиданты, которые превращают белый жир в коричневый.Многие думают, что соевый протеиновый коктейль предназначен только для тяжелоатлетов, день и ночь проводящих в тренажерном зале, однако он также идеально подходит и просто людям, желающим стать стройными. Это связано с тем, что соя в молочной или белковой форме насыщена аминокислотой трипофаном, который снижает уровень кортизола и помогает избавиться от жира. Несмотря на то, что метаболизм во сне замедляется, он все еще продолжает работать, и ваш протеиновый коктейль будет перевариваться и помогать организму в то время, когда вы отдыхаете.И последний напиток, помогающий похудеть, – кефир. Он обладает такими же полезными свойствами, что и молоко, служит хорошим источником кальция и белка. Однако также имеет и некоторые дополнительные полезные качества – в нем содержится большое количество пробиотиков. Эти дружественные бактерии известны тем, что могут ослабить синдром расстройства кишечника, уменьшить вздутие живота и расстройство пищеварения. Также кефир поможет улучшить качество сна и восстановить мышцы после тренировки.Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!